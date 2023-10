EA Sports FC 24: Die ersten 24 Tage

In den 24 Tagen seit dem weltweiten Start am 29. September wurden 1.6 Milliarden Spiele gespielt. Fussballfans auf der ganzen Welt (aus über 200 Nationen) haben insgesamt 4.1 Milliarden Tore geschossen.

"Dieses Jahr ist etwas ganz Besonderes, denn wir feiern nicht nur den erfolgreichen Start des diesjährigen Spiels, sondern auch unseren ersten Start in der neuen Ära von EA Sports FC. EA Sports FC 24 ist nur der Anfang unserer Reise in die Zukunft des Fussballs, bei der die Fans im Mittelpunkt stehen. Wir freuen uns darauf, weiterhin die grösste Fussball-Community der Welt aufzubauen, um Fans auf der ganzen Welt zu begeistern, zu unterhalten und zu repräsentieren.“

Nick Wlodyka, SVP & GM von EA Sports FC

Die am stärksten vertretenen Nationen in Ultimate Team waren in diesem Jahr Deutschland, England, Spanien, Brasilien und Frankreich. Im Vergleich dazu wurden die Bundesliga, Premier League, LALIGA EA Sports, Serie A und Ligue 1 im Bereich der Ligen am meisten eingebaut.

Im Karrieremodus von "EA Sports FC 24" ist Kylian Mbappé der meistgekaufte Spieler auf dem Transfermarkt. Hinter Mbappé in den Top 5 finden sich Alphonso Davies, Jude Bellingham, Alejandro Garnacho und Jesus Corona.

Bei den Frauenfussballmannschaften wurden in diesem Jahr bisher der FC Barcelona, Chelsea, Arsenal und Olympique Lyonnais am häufigsten gewählt. Bei den Teams der Männer stehen Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Liverpool und ebenfalls der FC Barcelona ganz vorne in der Liste.

Die meisten genutzten Männer-Teams von Spieler aus Deutschland sind der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04, Real Madrid und Manchester City. Die beliebtesten Frauen-Teams sind wiederum der VfL Wolfsburg, ebenfalls der FC Bayern München, der FC Barcelona, Chelsea und die deutsche Frauen-Nationalmannschaft.

Die Top 3 Spielpaarungen für Männer und Frauen

Top 3 der beliebtesten Begegnungen - Männer

FC Barcelona vs. Real Madrid

Manchester City vs. Real Madrid

Bayern München vs. Real Madrid

Top 3 der beliebtesten Begegnungen – Frauen

Chelsea vs. FC Barcelona

FC Barcelona gegen Real Madrid

FC Barcelona vs. Olympique Lyonnais

Dieses Jahr ist es erstmals möglich auch Spielerinnen in Ultimate Team zu benutzen. Seit dem Release von "EA Sports FC 24" wurden bisher 739 Millionen Fussballerinnen in den Teams der Fans eingebaut.

Mit einer unglaublichen Anzahl an geschossenen Toren hatten die Stürmer und Stürmerinnen einen erfolgreichen Start in "EA FC 24".

Die Top-Torschützen der Männer und Frauen

Top-5-Torschützen bei den Männern

Darwin Núñez

Ansu Fati

Erling Haaland

Timo Werner

Randal Kolo Muani

Top-5-Torschützen bei den Frauen

Sam Kerr

Kadidiatou Diani

Alex Morgan

Trinity Rodman

Alexia Putellas

Nach einem Torerfolg gehört in "EA Sports FC 24" auch ein passender Jubel dazu. Der "Knee-Slide" ist der bisher am häufigsten verwendete Jubel in "EA Sports FC 24". Der "Arms to the Crowd" war der zweithäufigste Jubel, während der "Back-Slide" die Top 3 abrundet.

Fans, die noch bis zum 1. November 2023 "EA Sports FC 24" spielen, haben weiterhin die Möglichkeit den FC-Gründer Status zu erlangen. Ausserdem können Spieler "In-Game-Vorteile" erlangen, wie Aufgaben, Objectives oder die Founders-Evolution.

Mit mehr als 19.000 Athleten in 700 Teams und 30 Ligen wird die Authentizität in "EA Sports FC 24" durch eine Reihe von Spielern aus den grössten Vereinen und Ligen der Welt zum Leben erweckt. Mit dabei sind unter anderem die Bundesliga, die LALIGA EA Sports, die Premier League, , die Serie A, die CONMEBOL Libertadores, die UEFA Champions League, die UEFA Women's Champions League, die Barclays Women's Super League und viele mehr.