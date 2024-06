EA Sports FC mit UEFA EURO 2024

Electronic Arts veröffentlicht heute das Festival-of-Football-Update für "EA Sports FC 24" und "EA Sports FC Mobile" im Vorfeld der kommenden UEFA EURO 2024. Mit diesem kostenlosen In-Game-Update* können Fans das authentische UEFA EURO 2024-Turnier und alle 24 qualifizierten Verbände (und mehr) auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch und "EA Sports FC Mobile" erleben.

"Wir könnten nicht aufgeregter sein, die UEFA EURO 2024 zum ersten Mal in die EA Sports FC-Erlebnisse einzubringen. Ein Turnier, das jedes Jahr für so viel Aufregung, herausragende Wettkämpfe und unvergessliche Momente sorgt. Mit diesem In-Game-Update können Fans an der Seite einiger der besten Spieler Europas Geschichte schreiben und alle Facetten des kultigen Wettbewerbs durch alle 24 Verbände und eine Vielzahl authentischer Trikots, realistischer Stadien, Spielmodi und mehr erleben."