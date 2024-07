EA Sports FC 25: Cover-Star enthüllt

Electronic Arts hat heute den Superstar von Real Madrid und England, Jude Bellingham, als Cover-Star für "EA Sports FC 25" vorgestellt.

Bellingham ist der jüngste Cover-Star, der jemals auf einem EA Sports-Fussballspiel abgebildet wurde. Neben "EA Sports FC 25" wird Bellingham auch der Cover-Star von "EA Sports FC Mobile" sein. Das Cover der "EA Sports FC 25" Standard-Edition wurde im April beim El Clásico aufgenommen und zeigt das ikonische Bild von Jude, wie er nach dem Siegtreffer in der Nachspielzeit vor dem Heimpublikum im Bernabéu mit seinem berühmten Belligol-Jubel posiert.

Auf dem Cover der EA Sports FC 25 Ultimate Edition sind neben Bellingham noch einige weitere Stars der Fussballwelt zu sehen, wie die Ballon d'Or-Gewinnerin Aitana Bonmatí und die Fussball-Ikonen David Beckham, Zinedine Zidane und Gianluigi Buffon. Neben den Stars und Ikonen sind auch 17 der weltweit begehrtesten Fussballtrophäen – darunter die UEFA Champions League, die UEFA Women's Champions League, der Ballon d'Or, die Premier League, die LALIGA, die Liga F, die Serie A und die Ligue 1 – mit auf dem Cover abgebildet.

"Von dem Moment an, als er in der Fussballwelt auf sich aufmerksam machte, hat Jude beispielhaft gezeigt, was es bedeutet, alles für den Verein zu geben. Seine Leistungen sowohl für Real Madrid als auch für England haben seinen Status als echtes Generationstalent mit der einzigartigen Fähigkeit, ein Spiel zu verändern und besondere Momente für Fussballfans zu schaffen, zementiert. Jude ist der perfekte Botschafter für EA Sports FC. Er passt hervorragend zu unserer Zukunft, da wir auf dem Weg von einem Produkt zu einer Plattform sind und Jude sich über den Sport hinaus an der Schnittstelle von Fussball, Kultur und Unterhaltung bewegt, freuen wir uns sehr, ihn als diesjährigen EA Sports FC-Coverstar begrüssen zu dürfen."

David Jackson, VP Brand, "EA Sports FC"

In dieser Saison blühte Bellingham nach seinem Wechsel zu Real Madrid auf und gewann mit seinem Klub die UEFA Champions League, die LALIGA EA Sports und die Supercopa de España. Neben den Titeln mit der Mannschaft hat er auch zahlreiche individuelle Auszeichnungen wie den LALIGA Player of the Season-Award, die Laureus Breakthrough of the Year-, die Golden Boy- und Kopa-Trophäe für den besten Spieler der Welt unter 21 Jahren erhalten. Diesen Schwung hat er auf internationaler Ebene mit spielentscheidenden Momenten fortgesetzt, die England bis ins Finale der UEFA EURO 2024 führten und ihm dadurch einen Platz auf dem Cover von "EA Sports FC 25" einbrachten.

"Ich habe das Spiel als Kind ständig mit meinem Bruder gespielt und mir immer vorgestellt, wie unglaublich es wäre, eines Tages selbst auf dem Cover abgebildet zu sein. Im Laufe der Jahre waren so viele ikonische Spieler auf dem Cover zu sehen, und ich freue mich, dass ich der erste englische Spieler seit 2011 bin, dem diese Ehre zuteilwird. Ich fühle mich auch sehr geehrt, auf dem Cover der Ultimate Edition mit wahren Legenden des Fussballs aus Vergangenheit und Gegenwart wie Beckham, Bonmatí, Buffon und Zidane abgebildet zu sein."

Jude Bellingham

Zur Feier des neuen Cover-Stars erhalten alle Fans die "EA Sports FC Mobile" bis zum 30. Juli spielen ein besonderes Jude Bellingham-Item mit einer 95er-Wertung.