EA Sports FC 25: Entwickler haben keine Angst vor dem nächsten FIFA

Nach einigen Gerüchten und Spekulationen im Vorfeld, wurde "EA Sports FC 25" gestern tatsächlich offiziell enthüllt. Bei der Vorstellung wurde auch der nächste FIFA-Teil thematisiert.

Wie wir bereits wissen, wird der kommende FIFA-Ableger wohl zur nächsten Weltmeisterschaft veröffentlicht und bei einem neuen Entwickler entstehen (Gerüchte sprechen hier etwa von 2K). Die Macher von "EA Sports FC 25" sehen diesen Umstand jedoch gelassen.

So belebt Konkurrenz, ihren Worten nach, zunächst einmal das Geschäft, was für jeden Videospieler eine feine Sache ist. Ausserdem benötigt es einige Jahre, um ein spassiges und in die Tiefe gehendes Fussballspiel auf die Beine zu stellen. Man könne dies zum Beispiel ganz gut sehen, wenn man "FIFA 14" mit "EA Sports FC 24" vergleiche.

"EA Sports FC 25" erscheint am 27. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.