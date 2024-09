EA Sports FC 25 unterstreicht Authentizität

Electronic Arts bestätigt heute eine Reihe von neuen und exklusiven Partnerschaften und Spielintegrationen mit einigen der grössten Namen im Fussball für "EA Sports FC 25". Dazu gehören exklusive Marketing- und Lizenzpartnerschaften mit den zwei italienischen Fussball-Giganten AS Rom und SSC Neapel sowie exklusive Marketingpartnerschaften mit Fenerbahçe SK, Galatasaray S.K., FK Bodø/Glimt und der argentinischen Liga Profesional de Fútbol (LPF), die dazu beitragen, dass über 700 Vereine und 30 Ligen in "EA Sports FC 25" verfügbar sind.

Darüber hinaus werden die neuen Formate der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League exklusiv in den FC 25 Karriere- und Turniermodi enthalten sein, um den Fans ein neues Spielerlebnis für diese Wettbewerbe zu bieten.

Zu den enthaltenen Ligen gehören die Bundesliga, Premier League, LALIGA EA Sports, Ligue 1 McDonald's, Serie A Enilive, CONMEBOL Libertadores, Barclays Women's Super League, National Women's Soccer League und weitere.

Ausserdem werden mehr als 120 authentische Fussballstadien aus der ganzen Welt in "EA Sports FC 25" enthalten sein. Zu den diesjährigen Neuzugängen gehören das Mâs Monumental von River Plate, das De Kuip von Feyenoord Rotterdam, das Estádio José Alvalade von Sporting CP, der Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park von Galatasaray S.K. und das Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Sükrü Saracoglu Spor Kompleksi von Fenerbahçe. Auch das legendäre französische Stadion Stade Bollaert-Delelis wird in den Spielmodi Kick-Off und Karriere sowie in Ultimate Team erstmals zu sehen sein.

Andere Stadien werden nach Abschluss ihrer Renovierungsarbeiten in der realen Welt ebenfalls ein Update erhalten, darunter das Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid und das Estadio de la Cerámica von Villarreal CF. Als offizieller Partner der Herrenmannschaft von Olympique de Marseille (OM) spiegelt "EA Sports FC" die Verbesserungen des Stadions Orange Vélodrome im Spiel wider und sorgt so für ein realistisches Spieltagserlebnis.

"Mit EA Sports FC 25 setzen wir unsere Bemühungen fort, ein möglichst realistisches Fussballerlebnis zu schaffen. Durch neue und fortlaufende Partnerschaften mit beliebten Vereinen sowie neue und verbesserte Stadien lösen wir unser Versprechen ein, dass Fans vollständig in das Spiel eintauchen können, das sie lieben."

James Salmon, Senior Marketing Director, EA Sports FC

Neben der Erneuerung zahlreicher Partnerschaften hat "EA Sports FC" auch bestehende Partnerschaften erweitert, unter anderem mit der Ligue 1 McDonald's. Diese Erweiterung trägt dazu bei, dass das Spielerlebnis von französischen Clubs in EA "EA Sports FC 25" verbessert wird. Dazu gehören die neuesten Stadionerweiterungen (Stade Bollaert-Delelis und Orange Vélodrome) sowie die Verlängerung der Partnerschaft mit Olympique de Marseille (OM) über einen mehrjährigen Vertrag. Diese Partnerschaft soll das OM Next Gen & FC Futures-Programm unterstützen. "EA Sports FC" plant, durch Produktinnovationen, Investitionen in die Gemeinschaft und Partnerinitiativen den Fussball auf Gemeindeebene zu fördern. Weitere Informationen werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.

Durch die Partnerschaft von "EA Sports FC" mit der AS Rom wird sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaft ins Spiel integriert. Ausserdem werden in FC 25 zum ersten Mal Frauenvereine im Karrieremodus vertreten sein, darunter die fünf besten Frauenligen: Google Pixel Frauen-Bundesliga, Barclays Women's Super League, Arkema Première Ligue, National Women's Soccer League, Liga F und der prestigeträchtige UEFA Women's Champions League-Wettbewerb. Durch diese Partnerschaften trägt EA SPORTS weiter dazu bei, dass Frauen- und Männerfussball in FC 25 noch mehr auf Augenhöhe zueinander sind. Des Weiteren leistet EA SPORTS damit auch einen wichtigen Beitrag zum Wachstum des Frauenfussballs.

"EA Sports FC 25" bietet nicht nur die neuesten Spieler und Wettbewerbe, sondern bringt auch 21 historische Legenden des Männer- und Frauenfussballs in Form von Heroes und ICONs ins Spiel. 13 neue Fussballer:innen wie Eden Hazard, Maicon, Tim Howard und Laura Georges ergänzen die aktuellen Heroes in Ultimate Team. Zu den acht neuen ICONs in FC 25 gehören der kürzlich zurückgetretene walisische Superstar Gareth Bale, die bekannte japanische Mittelfeldspielerin Aya Miyama und einer der besten Torhüter der Welt, Gianluigi Buffon.

Die vollständige Liste der ICONs

Gareth Bale

Lotta Schelin

Lilian Thuram

Gianluigi Buffon

Nadine Angerer

Marinette Pichon

Julie Foudy

Aya Miyama

Mit der Unterstützung von mehr als 300 globalen Fussballpartnern wird FC 25 mehr als 19.000 Athlet:innen aus über 700 Vereinen und 30 Ligen umfassen. Ausserdem werden mehr als 120 reale Stadien im Spiel verfügbar sein. Diese authentische Atmosphäre überträgt sich auf das FC 25-Gameplay durch die Einführung von FC IQ, einer neu konzipierten taktischen Engine, die die Spielweise von Teams neu definiert. Durch FC IQ wird eine bessere strategische Kontrolle, die Erkennung individueller Spielerrollen, präzisere Bewegungsmerkmale der Spieler:innen, die durch HyperMotionV* definiert werden und intelligentere Mitspieler:innen, ermöglicht.