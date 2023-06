EA Sports & Conmebol verstärken Engagement für den Fussball

Electronic Arts und die Conmebol, der älteste Kontinentalverband der Welt und der Dachverband des südamerikanischen Fussballs, haben heute eine historische mehrjährige Verlängerung ihrer Partnerschaft bekannt gegeben. Die Partnerschaft macht EA Sports zum exklusiven Sportvideospiel-Partner der Conmebol und sorgt für die Fortsetzung der prestigeträchtigsten südamerikanischen Fussballwettbewerbe in der neuen Brand "EA Sports FC".

Die Vereinbarung ermöglicht es beiden Organisationen, den Fans in der Region ein unvergleichliches Fussballerlebnis zu bieten, dank der lizenzrechtlichen Integration von weltbekannten Conmebol-Wettbewerben wie Conmebol Libertadores, Conmebol Sudamericana, Conmebol Recopa und Conmebol eLibertadores.

"Absolute Authentizität ist das Herzstück des EA Sports FC-Spielerlebnisses. Unsere verlängerte Partnerschaft mit der Conmebol feiert den südamerikanischen Fussball auf globaler Ebene. Unsere Verbandspartner spielen eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer innovativen und sich entwickelnden Fussballplattform für die Fans in aller Welt. Wir freuen uns, dass die Conmebol unsere Vision für die Zukunft des Fussballs mit EA Sports FC teilt."

David Jackson, VP Brand bei "EA Sports FC"

EA Sports hat den interaktiven Fussball seit 30 Jahren definiert und eine globale Fussball-Community mit mehr als 150 Millionen Fans auf mehreren Plattformen aufgebaut. Diese Community wird EA Sports FC nun gemeinsam mit Partnern weiter ausbauen, die sich, wie die Conmebol, einer Fussballzukunft verschrieben haben, in der die Fans an erster Stelle stehen. Auf der Grundlage von Inklusivität und Innovation werden die Fans weiterhin absolute Authentizität erleben und Zugriff auf mehr als 19'000 voll lizenzierte Profis, 700 Teams und 30 Ligen haben. Die Unterstützung von mehr als 300 globalen Fussballpartnern ermöglicht eine weitere Expansion in neue Bereiche des Frauenfussballs und des Grassroots-Fussballs.

"Wir sind sehr erfreut über die Erneuerung unserer Partnerschaft mit EA Sports, einem Unternehmen, das unser Engagement für den Ausbau und die Entwicklung des südamerikanischen Fussballs teilt. Conmebol ist bestrebt, nach neuen und besseren Ressourcen zu suchen, die das Erlebnis für Millionen von Fans auf unserem Kontinent und der Welt mit unseren Turnieren und Wettbewerben bereichern. Auf diesem Weg ist EA Sports ein wertvoller Verbündeter."

Alejandro Domínguez, Präsident der Conmebol

EA Sports hat ausserdem den Grassroots-Fussball in der gesamten Region mit dem FC Futures-Programm und dem Evolución-Programm der Conmebol unterstützen. Mit der Unterstützung von Conmebol Evolución unterstreicht EA Sports sein globales Ziel, das Wachstum und die Entwicklung des Fussballs weltweit zu fördern.

Als offizieller Sponsor der Conmebol Libertadores Femenina macht EA Sports darüber hinaus einen grossen Schritt bei der Förderung der Gleichberechtigung im südamerikanischen Fussball. Das Sponsoring betont das fortgesetzte Engagement für die Förderung und die Unterstützung des Frauenfussballs und der Möglichkeiten, von ihm zu lernen.