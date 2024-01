DFL und EA Sports verlängern Partnerschaft

Die Deutsche Fussball Liga (DFL) und EA Sports geben heute die vorzeitige Verlängerung ihrer langjährigen Partnerschaft über zwei weitere Spielzeiten bekannt. Die Zusammenarbeit von EA Sports und der DFL existiert seit 1998 und wird bis mindestens 2027 fortgesetzt.

Grundlegend für die Partnerschaft ist, dass EA Sports die exklusiven Lizenzrechte für Spielsimulationen behält. Die Bundesliga und die 2. Bundesliga bleiben damit elementarer Bestandteil der beliebten "EA Sports FC"-Videospielserie. Durch die Lizenzrechte ist "EA Sports FC" die einzige Fussballsimulation, die die zwei höchsten Spielklassen in Deutschland vollständig und authentisch darstellen kann. Darüber hinaus bleibt EA Sports als offizieller Partner auch weiterhin der Präsentationspartner der Bundesliga für die Auszeichnungen "Player of the Month" und "Player of the Season", ebenso wird es weiterhin eine Reihe von Marketingkampagnen in Zusammenarbeit mit den deutschen Profi-Clubs geben.

In den insgesamt 25 Jahren der Partnerschaft zwischen der DFL und EA Sports hat sich diese stetig weiterentwickelt und an strategischer Relevanz gewonnen. Mit der Virtuellen Bundesliga (VBL) wurde 2012 der weltweit erste eFootball-Wettbewerb mit einer Profifussball-Liga ins Leben gerufen. Bis heute ist die VBL der einzige Wettbewerb einer Profiliga, der direkt in "EA Sports FC" integriert ist. Der Wettbewerb hat bis zu 130'000 Teilnehmern pro Saison und erfreut sich stetig wachsender Popularität. Im Jahr 2018 haben die DFL und EA Sports zudem die VBL Club Championship gestartet. Des Weiteren wurde bei der DFL-Mitgliederversammlung im Mai 2022 die VBL als eFootball-Wettbewerb der Bundesliga und 2. Bundesliga in die DFL-Satzung aufgenommen.

DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel sagt: „Jahr für Jahr veröffentlicht EA Sports eine Premium-Fussballsimulation, welche Fans auf der ganzen Welt begeistert. "EA Sports FC" vertieft die Verbindung zwischen Millionen von Fans und ihren Lieblingsspielern und Clubs aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, die ein wichtiger Bestandteil der Videospielreihe sind. Das Bestehen der Partnerschaft seit 1998 verdeutlicht die grosse gemeinsame Überzeugung hinter der Zusammenarbeit, die sich stetig und erfolgreich weiterentwickelt hat.“

"Die Kooperation mit EA Sports ist weit mehr als eine Lizenzpartnerschaft - sie ist von hoher strategischer Bedeutung. Unser Kernziel ist es, junge Fans zu erreichen und neue Wege zu finden, um sie für Bundesliga und der 2. Bundesliga zu begeistern. EA Sports FC ist ein erfolgreicher Teil dieser Strategie, denn die Lizenzpartnerschaft und die Virtuelle Bundesliga erhöhen die Sichtbarkeit unserer Ligen und Vereine."

DFL-Geschäftsführer Marc Lenz

"Die Vertragsverlängerung bestätigt die positive Entwicklung unserer globalen Lizenz- und Sponsoringpartnerschaften und unterstreicht die globale Attraktivität der Marke Bundesliga sowie das signifikante Wachstum, welches die DFL für die Vereine generiert. Die Zusammenarbeit mit EA Sportsist seit vielen Jahren von einem hohen Mass an Vertrauen und Wertschätzung geprägt - wir freuen uns daher sehr darauf, die gemeinsame Arbeit in den kommenden Jahren weiter auszubauen."

Peer Naubert, Chief Marketing Officer von Bundesliga International, der DFL-Tochter

"Authentizität ist ein Kernelement der EA SPORTS Experience und durch unsere erneute Partnerschaft mit der Deutschen Fussball Liga werden wir den Fans weltweit den starken Wettbewerb und die legendären Clubs und Teams aus einer der grössten Ligen des Weltfussballs näherbringen. Die Bundesliga und die 2. Bundesliga sind der Schlüssel zum Aufbau einer innovativen und sich weiterentwickelnden Fussballplattform für Fans und wir freuen uns, dass die DFL unsere Vision für die Zukunft des Fussballs teilt."

Cam Weber, Präsident bei EA Sports

"EA Sports FC 24" ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.