EA Sports FC: Erstes Team of the Season

EA Sports feiert heute den Start des ersten Team of the Season in der "EA Sports FC"-Ära. Viele Ligen des Weltfussballs nähern sich dem Saisonende, wodurch die besten Spieler mit besonderen TOTS-Versionen Einzug in "EA Sports FC 24" Ultimate Team erhalten.

In diesem Jahr ehrt "EA Sport" zum ersten Mal die besten Spielerinnen des Frauenfussballs mit einem eigenen TOTS. Über die ganze Laufzeit des Events werden die WSL, die Frauen-Bundesliga, die D1 Arkema, die Liga F und die NWSL ein Team of the Season erhalten.

Zum Auftakt der Kampagne startet vom 19. April bis zum 26. April das Live-TOTS. Das Live-TOTS-Team enthält dynamische Spieler-Items, die je nach Leistung des Teams in der Endphase der Saison aufgewertet werden können.

In "EA Sports FC 24" und "EA Sports FC Mobile" wird das TOTS umgestaltet und es werden nur die Spieler ausgewählt, die über die gesamte Saison hinweg Bestleistungen gezeigt haben. Die diesjährige TOTS-Kampagne wird authentischer als je zuvor, mit Teams, die von EA Sports in Zusammenarbeit mit den grössten Ligen der Welt ausgewählt und mit Opta-Daten untermauert werden. Das Team of the Season der Bundesliga bildet hierbei als einziges mit einem Fan-Voting die Ausnahme. Die Abstimmung dazu läuft noch bis zum 21. April 2024.

In "EA Sports FC Mobile" startet das TOTS-Event am 29. April. Die diesjährige TOTS-Kampagne startet mit der Premier League, gefolgt von Kapiteln, die den LALIGA EA Sports-, Bundesliga-, Serie A- und Ligue 1 Uber Eats-Spielern gewidmet sind. Vor dem Start des Events gibt es ein April-Gameplay-Update, welches einen neuen Zuschauermodus innerhalb der Ligen hinzufügt, der es den Fans ermöglicht, Ligaspiele in Echtzeit zu verfolgen und Wiederholungen zu teilen. Zu den weiteren Verbesserungen des "EA Sports FC Mobile"-Gameplays gehören ein effektiveres Passspiel und ein schnelleres Dribbling, gepaart mit flüssigeren Spielerbewegungen zur Optimierung der Torchancen.