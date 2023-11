EA Sports FC feiert FC Futures

Electronic Arts gibt bekannt, dass die kostenlose digitale Bibliothek mit Trainingsübungen, die in Zusammenarbeit mit der UEFA im Rahmen der FC Futures-Initiative erstellt wurde, ab sofort online ist. Die Übungen sind direkt aus "EA Sports FC 24" entnommen und sollen Trainer, Lehrer und Spieler die Möglichkeit geben, sie in realen, alltäglichen Trainingseinheiten einzusetzen. Die Übungen sind so konzipiert, dass sie die wichtigsten Fussballfähigkeiten wie Dribbeln, Passen, Verteidigen und Abschluss verbessern und werden von erfahrenen Trainer kommentiert, die Tipps und Anleitungen geben. Die Trainingsübungen sind ab sofort in sechs verschiedenen Sprachen hier online verfügbar.

Ausserdem gibt EA Sports eine wachsende Liste von 12 FC Futures-Botschaftern bekannt, darunter Fussballtrainer und -legenden, die das Ziel teilen, den Fussball auf Gemeinschaftsebene weltweit zu entwickeln. Die Liste umfasst Dejan Kulusevski, Vero Boquete, Zico, Marta, Gianfranco Zola, Bixente Lizarazu, Patrizia Panico und Simone Laudehr, zusätzlich zu der bestehenden Starbesetzung der FC Futures-Botschafter:innen: Ian Wright, Emma Hayes, Laura Georges und Fernando Morientes.

"Es ist eine Ehre, die Unterstützung und den Rückhalt der UEFA für FC Futures zu haben. Wir teilen die Überzeugung, dass die Integration des realen Fussballs mit den digitalen EA Sports FC-Erlebnissen eine einzigartige Gelegenheit bietet, die Fans für ein aktives und interaktives Spiel zu begeistern und zu inspirieren. Wenn wir unsere Kräfte für diese Momente bündeln, sei es bei Events wie dem Festival des Fussballs oder den neuen kostenlosen Online-Trainingseinheiten von FC Futures , dann ist das extrem wirkungsvoll."

James Salmon, Senior Director, Brand bei EA Sports

"Die UEFA ist hocherfreut, das innovative Projekt von EA Sports zu unterstützen, das virtuelle und reale Fussballerlebnisse nahtlos miteinander verbindet. Diese Initiative bietet jungen Menschen eine multidimensionale Auseinandersetzung mit dem Sport und stellt eine integrative Plattform für Spieler und Trainer aller Niveaus dar. Genau das ist der Leitgedanke des UEFA-Breitenfussballprogramms - den Fussball für alle, die mitmachen wollen, zugänglich, sicher und unterhaltsam zu machen und gleichzeitig eine starke Bindung an lokale Vereine, Schulen und Gemeinden zu fördern."

Zvonimir Boban, Technischer Direktor der UEFA und Chef der Fussballabteilung.