Mehr als nur ein Coverstar!

Auf Erling Haaland folgt ein weiterer fussballerischer Superstar: Jude Bellingham von Real Madrid beerbt den Triple-Sieger von Manchester City und wird in der kommenden Ausgabe von "EA SPORTS FC" auf dessen Cover zu sehen sein. Darüber hinaus stellt der Brite einen neuen Rekord auf.

Tatsächlich ist Bellingham laut Electronic Arts der jüngste Fussballer, der jemals auf dem Cover der hauseigenen Fussballsimulation zu sehen ist. Neben der PC- sowie der Konsolenversion soll der Real-Madrid-Star auch als Aushängeschild für andere EA FC-Produkte, wie die mobile Version, dienen.

„Von dem Moment an, als er in der Fussballwelt auf sich aufmerksam machte, hat Jude beispielhaft gezeigt, was es bedeutet, alles für den Verein zu geben. Seine Leistungen sowohl für Real Madrid als auch für England haben seinen Status als echtes Generationstalent mit der einzigartigen Fähigkeit, ein Spiel zu verändern und besondere Momente für Fussballfans zu schaffen, zementiert“, so David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC.

Auf der Ultimate Edition hingegen sind neben Bellingham zahlreiche weitere bekannte Fussballikonen abgebildet, darunter der im Januar verstorbene Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane und David Beckham.

Bislang ist noch nicht bekannt, wann Electronic Arts "EA SPORTS FC 25" im Handel veröffentlichen wird.