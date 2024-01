EA Sports FC: Team of the Year - Voting

EA Sports FC veröffentlichte heute die offizielle Liste der Nominierten für das Team of the Year (TOTY) in "EA Sports FC 24". Die Auswahlliste umfasst die besten Männer- und Frauenspieler aus der ganzen Welt. Durch das Votingsystem erhalten Fans die Chance mitzuentscheiden, welche Spieler:innen einen Platz im TOTY erhalten, wobei dieses Jahr zum ersten Mal auch eine Frauen-Elf vorgestellt wird.

Ihr könnt nun aus 61 der besten Frauenfussballerinnen der Welt wählen. Die Google Pixel Frauen Bundesliga wird hier unter anderem von den deutschen Nationalspielerinnen Lena Oberdorf, Alexandra Popp oder Lea Schüller vertreten. Aus den internationalen Ligen kann man unter anderem für Chelsea-Stürmerin Sam Kerr, Mittelfeldspielerin Leicy Santos von Atlético Madrid, Flügelflitzerin Trinity Rodman und Selma Bacha von Olympique Lyonnais abstimmen.

Die Nominiertenliste der Männer besteht aus über 80 nationalen und internationalen Profis. Aus der Bundesliga stehen unter anderem die BVB-Stars Gregor Kobel und Mats Hummels sowie Leverkusens Florian Wirtz zur Auswahl. Generell waren die Bundesliga-Sportler:innen stark vertreten mit 22 an der Zahl. Aus den internationalen Ligen sind unter anderem, "EA Sports FC 24"-Coverstar Erling Haaland, Tottenham Hotspur-Stürmer Son Heung-min und auch junge Stars wie Jude Bellingham und Vini Jr. von Real Madrid, in der Auswahl enthalten.

Die Abstimmung ist ab sofort möglich.

Die TOTY-Abstimmung endet am 15. Januar um 08:59 Uhr. Die beiden endgültigen TOTY-Teams der Frauen und Männer werden am 19. Januar in "EA Sports FC 24" enthüllt. In "EA Sports FC Mobile" wird die TOTY-Liste der Männer ab dem 25. Januar (01. Februar in China, Korea und Japan) im Spiel verfügbar sein.