EA Sports FC Futures: UEFA Festival of Football Event

EA Sports FC FUTURES hat letzte Woche ein UEFA Festival of Football Event im Herzen der UEFA EURO 2024 Fan Zone in Berlin, der Heimat von adidas Football, veranstaltet. Nachdem die FC FUTURES-Initiative im Laufe des ersten Jahres über 170.000 Menschen* für den Breitenfussball begeistert hat, wurden in Zusammenarbeit mit adidas und der UEFA weitere Trainingseinheiten für über 50 Jungen und Mädchen aus der Region organisiert, um "The World´s Game" für alle weiter zu fördern.

Die Trainingsübungen, die von offiziellen Trainern der UEFA und des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) geleitet wurden, stammen aus der FC FUTURES Academy, einer frei zugänglichen Online-Bibliothek mit Übungen, die derzeit in sechs Sprachen, darunter auch Deutsch, verfügbar ist und Spielmaterial aus "EA Sports FC 24" zur Verbesserung der fussballerischen Fähigkeiten nimmt. Durch die Verwendung von Spielmaterial für die Trainingsbibliothek von FC Futures verschwimmen die Grenzen zwischen der physischen und der digitalen Welt des Fussballs und bieten Spieler und Trainer eine innovative Möglichkeit, die Teilnahme am Spiel zu fördern.

"Es ist inspirierend, hier bei der UEFA EURO 2024 zu sein, nicht nur, um die Besten des europäischen Männerfussballs gegeneinander antreten zu sehen, sondern auch, um FC Futures-Trainingseinheiten für die nächste Generation auszurichten. Wir sind unglaublich dankbar, dass unsere Partner bei der UEFA und adidas sich gleichermassen für die Entwicklung zugänglicher und gemeinschaftsorientierter Fussballprogramme einsetzen, und wir freuen uns darauf, unsere Investitionen im zweiten Jahr von FC Futures fortzusetzen, um den Fussball für alle zu fördern."

James Salmon, Senior Marketing Director, EA Sports FC

Die Trainingseinheiten fanden im Home of adidas Football in der UEFA EURO 2024 Fan Zone statt und konzentrierten sich auf das Thema Geschwindigkeit - inspiriert durch die Wiedereinführung des F50 Fussballschuhs von adidas, der zuvor auch schon in "EA Sports FC 24" vorgestellt wurde. Nach einer neunjährigen Pause kehrt der kultige F50 mit einer verbesserten Technologie zurück, die den Athleten von heute hilft, ihre Schnelligkeit zu nutzen, um starre Spielmuster zu durchbrechen und den Nervenkitzel des Fussballspiels nach ihren eigenen Vorstellungen zu erleben.

"Wir freuen uns, mit EA Sports FC den Breitenfussball zur diesjährigen UEFA EURO 2024 nach Deutschland zu bringen. Die innovativen Trainingsmethoden von EA Sports FC FUTURES lassen virtuelle und reale Fussballerlebnisse nahtlos miteinander verschmelzen und gemeinsam wollen wir die nächste Generation dazu inspirieren, auf dem Platz zu stehen und an der Welt des Fussballs teilzunehmen, genau wie ihre Nationalhelden auf dem Spielfeld der UEFA EURO 2024."

Olivier Doglia, UEFA-Leiter für technische Ausbildung und Entwicklung.

Ian Wright, Botschafter von FC Futures und adidas, nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil und vermittelte den Jugendlichen ein unvergessliches Erlebnis. Er erinnerte an seine eigenen Erfahrungen im Breitenfussball und zeigte auf, welche Bedeutung Initiativen wie FC Futures für junge Generationen haben können.

"Ich freue mich, bei der UEFA EURO 2024 dabei zu sein und zu sehen, wie EA Sports FC Futures und adidas zusammenkommen, um die nächste Generation junger Spieler zu unterstützen. Fussball auf Gemeindeebene bei Veranstaltungen wie dieser zu zeigen, ist eine grossartige Inspiration für die jungen Spieler vor Ort und zeigt, wie wichtig es ist, den Fussball auf allen Ebenen zu unterstützen."

Ian Wright, Botschafter von FC FUTURES und adidas

Das Home of adidas Football in der UEFA EURO 2024 Fan Zone vor dem Reichstag wird während des gesamten Turniers aktiv sein. Das 18.000 m² grosse Areal bietet Besucher die Möglichkeit mitzumachen, zuzuschauen, abzuhängen und die Freude am Spiel zu feiern. In der "EA Sports FC 24"-Gaming-Zone können Fans ausserdem die UEFA EURO 2024 auch auf der Konsole nachspielen.