EA Sports FC: Ultimate Team Deep Dive

Stelle dein Wunschteam in "EA Sports FC 25"-Ultimate-Team mit neuen Features zusammen, darunter Rush, Manager-Voreinstellungen und mehr.

In Football Ultimate Team in FC 25 gibt's noch mehr Möglichkeiten, dein Wunschteam mit den besten früheren und aktuellen Profis aus "The World's Game" aufzubauen. Wähle dein Lieblings-Profi-Item und tritt in neuen 5-gegen-5-Rush-Kleinfeldspielen an. Verändere deine Spielweise mühelos über Manager-Items und setze reale taktische Coach-Vorlieben ein. Und entfessle das Potenzial deiner Mannschaft, indem du das perfekte Profi-Item mit der Rolle findest, die zu deiner gewünschten Spielweise passt.