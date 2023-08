EA Sports FC verkündet Launch von FC Mobile

Electronics Arts kündigt heute "EA Sports FC Mobile" an, welches am 26. September weltweit auf den Markt kommt. Für bestehende Spieler wird EA SPORTS FC Mobile als kostenloses Update veröffentlicht, ohne dass ein erneuter Download auf die Geräte erforderlich ist.

Anfang der Woche wurde via Instagram bekannt gegeben, dass Real Madrids Flügelstürmer Vini Jr. sein Debüt als erster Coverstar für "EA Sports FC Mobile" geben wird. Fans von Vini Jr. werden seinen authentischen Laufstil erleben, der im Spiel durch die True Player Personality zum Leben erweckt wird. Durch die überarbeiteten Impact Controls, wird es den Spieler:innen ermöglicht, das Kommando auf dem Spielfeld zu übernehmen und ihre eigenen spielerischen Fähigkeiten zu zeigen.

Vini Jr.

"Wir freuen uns unglaublich, dass wir Spieler aus dem Mobil-, Online- und Konsolenbereich einladen können, sich uns anzuschliessen, wenn wir diese neue Reise für The World's Game mit EA Sports FC beginnen. Unser Fokus liegt darauf, unsere grosse Spieler-Community dort zu treffen, wo sie sind und wie sie in unserem EA Sports FC-Ökosystem spielen und wir setzen diese Perspektive mit weiteren Erlebnissen, die wir bald ankündigen werden, in die Tat um."