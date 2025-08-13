NHL 26 Deep Dive

Electronic Arts veröffentlichte heute den ersten Deep Dive zu "NHL 26"und zeigt im Detail, wie die Integration von NHL EDGE-Daten das Spiel noch realistischer macht. Die Kombination von NHL EDGE und dem hauseigenen System ICE-Q 2.0 ermöglicht euch mehr Kontrolle über den Ablauf einzelner Matches.

Für "NHL 26" hat Electronic Arts auf der grundlegenden Version von ICE-Q von True Hockey Intelligence aufgebaut und die datengestützten Erkenntnisse von NHL EDGE integriert, um die Leistung der Sportler im Spiel zu beeinflussen. Dies führt zu einer dynamischen Aufstellung der Reihen und sich weiterentwickelnden Taktiken. Insgesamt bedeutet das, dass KI-Spieler beginnen, wie echte NHL-Superstars zu denken, sich zu bewegen und zu spielen.

