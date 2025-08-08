EA Sports NHL 26 angekündigt

Electronic Arts hat das von EA Vancouver entwickelte "EA Sports NHL 26" enthüllt. Einen packenden Trailer dazu bekommen natürlich ebenfalls gezeigt.

"EA Sports NHL 26" bietet ein neues Mass an Authentizität auf dem Eis . Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Matthew Tkachuk ziert dabei zusammen mit seinem Bruder Brady und ihrem Vater Keith das Cover der Deluxe-Edition - eine Aufstellung, welche die Gegenwart und Vergangenheit des Eishockeys vereint.

Mit realen NHL EDGE-Positionsdaten (NHL Puck und Player Tracking), welche in Zusammenarbeit mit der NHL das Gameplay unterstützen und einem frisch gestalteten Be A Pro-Modus, der uns in die Herausforderungen und Emotionen des Spiels auf höchstem Niveau eintauchen lässt, bietet "EA Sports NHL 26" ein intensives Erlebnis für Eishockeyfans auf der ganzen Welt.

Die Auswahl der diesjährigen Cover-Athleten stellt die traditionelle Vorstellung von NHL-Superstars auf den Kopf. Matthew Tkachuk, unter anderem bekannt für seine Körperlichkeit und sein Können, hat die Fans mit seinem unverwechselbaren Stil, der mit den konventionellen Spielregeln bricht, in seinen Bann gezogen. Das Cover vereint somit zwei Generationen der Tkachuks und zeigt eine Familie, die mit Individualität, Biss und unerbittlichem Siegeswillen ihren eigenen Weg gegangen ist.

"EA Sports NHL 26" dreht sich komplett um diese Individualität. Mit dem neuen ICE-Q 2.0, das auf den Positionsdaten von NHL EDGE (NHL EDGE Puck und Player Tracking) basiert, setzt der Titel neue Massstäbe für Realismus im Eishockey. Jeder Star spielt nun noch realistischer als sein reales Pendant. Reale Sportergebnisse fliessen jetzt in die Spielerattribute und persönlichen Tendenzen ein. Skating-Geschwindigkeit, Schusskraft, einzigartige Verhaltensweisen und charakteristische Moves werden im Spiel widergespiegelt und verschaffen echten Eishockeyfans einen taktischen Vorteil. Das neue Goalie Crease Control System macht Torhüter reaktionsschneller, mit intelligenterer Positionierung und schnelleren, natürlicheren Paraden. In Kombination mit einer erweiterten Reihe von X-Faktoren, die die Fähigkeiten von Superstars mit Spielstil-Animationen und Spielausgängen verstärken, erleben Fans damit eine tiefere Verbindung zu ihren Lieblingsspielern, egal ob sie diese steuern oder gegen sie spielen.

Der vollständig überarbeitete und bei Fans beliebte Be A Pro-Modus gibt uns die volle Kontrolle über unseren Weg vom Rookie zum NHL-Superstar. Frische Handlungsstränge, Charaktere, Herausforderungen mit hohem Einsatz und Zwischensequenzen machen das Erlebnis realistischer und fesselnder. Von der Teilnahme an der Junioren-Weltmeisterschaft über den Draft bis hin zum Aufstieg aus den Minor Leagues zurück in die grossen Ligen – die Fans gestalten dabei ihr eigenes Vermächtnis auf und neben dem Eis.

Die neuen HUT-Seasons bieten den Fans eine komplett neue, dynamische Art des Wettbewerbs, indem sie frische Mechaniken zum Aufbau von Teams, Ranglistenspiele und einen Offline-Modus für diejenigen einführen, die lieber in ihrem eigenen Tempo spielen möchten: den HUT Cup Chase. Jede Saison kommen dann neue Heroes- und Icons-Spieleritems hinzu, um die grössten Spieler aller Zeiten zu feiern, und visuelle Verbesserungen sorgen für noch mehr Spannung.

"EA Sports NHL 26" erscheint am 12. September für PS5 und Xbox Series X.