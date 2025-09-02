EA Sports NHL 26: Neuer Trailer

EA Sports zeigt uns einen Deep Dive zum Hockey Ultimate Team in "EA Sports NHL 26". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Änderungen, die "EA Sports NHL 26" für Hockey Ultimate Team bereithält:

Maximale Vielfalt beim Teambuilding: "EA Sports NHL 26" bietet Fans umfassende Freiheiten beim Zusammenstellen der Teams und nutzt dabei innovative neue Mechaniken, die das Teambuilding das ganze Jahr über abwechslungsreich halten. Saisonspezifische Regeln, wechselnde Teamkapitän-Themen und einzigartige Spielerkombinationen schalten etwa mächtige Boosts für OVR, Attribute und Gehälter frei. Eine optimierte Benutzeroberfläche macht die Mannschaftsverwaltung zudem reibungslos und intuitiv. Die Einführung einer Gehaltsobergrenze zwingt uns ausserdem dazu, sorgfältig zu überlegen, wen wir in unsere Mannschaften aufnehmen, was zu einer intelligenteren Zusammenstellung des Kaders und einer strategischen Ausgewogenheit der Teams führt.

HUT-Ranglistenspiele mit hohem Einsatz: Ranglistenspiele wurden für Spieler entwickelt, die sich in Wettkämpfen mit hohen Einsätzen wohlfühlen. Hier können wir unsere Fähigkeiten gegen die Besten der Besten unter Beweis stellen und die Rangliste erklimmen. Dabei stellen wir unsere Mannschaft zusammen, kämpfen um Positionen und beweisen, dass wir das Zeug dazu haben, den Meistertitel zu erringen.

Matchmaking-Struktur: "EA Sports NHL 26" führt Matchmaking-Floors ein, die sicherstellen, dass wir innerhalb einer Saison niemals unter unsere verdiente Division fallen. Die Besten qualifizieren sich dabei für die HUT Champs, die Spitze des Ranglistenspiels.

Umstrukturierte Belohnungen: Das Belohnungssystem wurde umstrukturiert, sodass jetzt jedes Spiel zählt, Fortschritt deutlicher nachvollziehbar ist und es exklusive Belohnungen und Trikots zu gewinnen gibt.

Mit HUT Cup Chase offline antreten: Fans können sich ab jetzt auch offline einer ganzen Saison stellen und in 18 Ligaspielen gegen die CPU antreten, bevor sie in die Playoffs einziehen. Wer erfolgreich die K.O.-Runde besteht, kämpft um die Meisterschaft und den HUT Cup, um so exklusive saisonale Belohnungen freizuschalten. HUT Cup Chase entfernt zudem die Ranglisten und ersetzt diese durch einen speziellen Belohnungstrack, der stetigen Fortschritt im Hinblick auf Belohnungen ermöglicht.

Neue Helden- und Ikonen-Spielerkarten: Jede Saison erweitern neue Helden- und Ikonen-Spielerkarten das HUT-Roster, sodass wir die Kontrolle über die bedeutendsten Athleten aus verschiedenen Teams und Epochen übernehmen können. Helden stehen für Personen, die mit unvergesslichen Leistungen und einem bleibenden Vermächtnis die Geschichte des Eishockeys geprägt haben, während Ikonen die grössten Spieler des Sports verkörpern. Zusammen verleihen diese neuen Kartentypen dem Teambuilding eine frische Dynamik und sorgen für mehr Abwechslung in den Aufstellungen. Fans können sich somit das ganze Jahr über auf mehrere Veröffentlichungen von Helden- und Ikonen-Karten freuen.

"EA Sports NHL 26" erscheint am 12. September für PS5 und Xbox Series X.