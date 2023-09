EA Sports UFC 5 angekündigt

Electronic Arts und UFC kündigen an, dass "EA Sports UFC 5" am 27. Oktober 2023 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint. "UFC 5" wurde erstmals auf der Frostbite Engine entwickelt und verfügt über das neue Real Impact System.

"UFC 5 ist das realistischste MMA-Erlebnis, das Fans ausserhalb des Octagons haben können. Dieses Spiel ist unglaublich und wirklich ein UFC-Erlebnis der nächsten Generation“.

UFC-Präsident Dana White.

Durch das Einführen der Frostbite-Engine wird das MMA-Erlebnis in "UFC 5" deutlich verbessert. Stellvertretend für eine neue Ära des Realismus und der Intensität der Kämpfer wird UFC-Mittelgewichtschampion Israel Adesanya das Cover der "UFC 5" Deluxe Edition zieren, während UFC-Federgewichtschampion Alexander Volkanovski und die ehemalige UFC-Fliegengewichtschampion Valentina Shevchenko auf dem Cover der Standard Edition zu sehen sind.

Durch das neue Real Impact System und die Einbeziehung vieler von der Community geforderter Upgrades bietet "UFC 5" eine Verbesserung zu vorherigen Titeln der Reihe: Die Eigenschaften und Fähigkeiten der Athlet:innen passen sich dem Verlauf eines Kampfes an, was für einen zusätzlichen Realismus-Faktor sorgt. Durch die 64'000 neuen Schadenskombinationen im Gesicht, trägt UFC 5 dazu bei, dem Spielgeschehen noch näher zu sein. Neue flüssige Physik- und Partikelsysteme lassen Blut und Schweiss im Octagon fliessen und sorgen für eine nahezu 1:1-Darstellung eines Pay-Per-View-Hauptevents, während die Implementierung des brandneuen Gesichtsanimationstools die Darstellung der Kämpfer:innen verbessert. Die fotorealistische Darstellung der Kämpfer:innen wird durch fortschrittliches Bodysculpting und strähnenbasiertes Haar in den entscheidenden Momenten von "UFC 5" noch verstärkt.

"UFC 5 bietet ein äusserst realistisches Kampferlebnis, das die Leistung und Technologie von Frostbite nutzt. Von unserem Real Impact System, das dabei hilft, die Leistung des Generationswechsels in der Hardware zu maximieren, bis hin zur verbesserten Beleuchtung, den detaillierten Charakteren und dem strähnenbasierten Haar- und Gesichtsanimationssystem ist jeder Aspekt verbessert worden. Unsere Zusammenarbeit mit der UFC bietet ein unvergleichliches und authentisches interaktives MMA-Erlebnis."

Nate McDonald, EA SPORTS UFC 5's Lead Producer.

"UFC 5 fängt den ganzen Schweiss, das Blut und die Hingabe ein, die es braucht, um im Octagon erfolgreich zu sein. Glauben Sie mir, das Niveau der Immersion, das EA Sports mit diesem Spiel geschaffen hat, ist die ultimative Darstellung des Sports."

Neben dem Real Impact System, der fortschrittlichen Grafik und dem verbesserten Gameplay mit der Frostbite Engine enthält "UFC 5" folgende Neuerungen:

Cinematic K.O. Replay: Cinematic K.O.-Replays zeigen das Ende eines Kampfes mit verstärkter Grafik und erhöhter Spannung. Präsentiert in Superzeitlupe mit kinoreifen Blickwinkeln und Beleuchtung, stellt die Wirkung der K.O.-Schläge Highlight-Momente dar, die die Dramatik eines UFC-Kampfes wiedergeben.

Cinematic K.O.-Replays zeigen das Ende eines Kampfes mit verstärkter Grafik und erhöhter Spannung. Präsentiert in Superzeitlupe mit kinoreifen Blickwinkeln und Beleuchtung, stellt die Wirkung der K.O.-Schläge Highlight-Momente dar, die die Dramatik eines UFC-Kampfes wiedergeben. Ärztliche Untersuchungen und Unterbrechungen : Bei einer nennenswerten Verletzung unterbricht der Ringrichter den Kampf für eine ärztliche Untersuchung am Ring. Wenn man sich nicht anpasst und die Verletzung nicht vor weiterem Schaden bewahrt, kann dies zu einer Unterbrechung durch den Arzt führen, was den Fans der Reihe sportlich-strategische Variablen bietet, mit denen sie unter erhöhtem Druck umgehen müssen.

: Bei einer nennenswerten Verletzung unterbricht der Ringrichter den Kampf für eine ärztliche Untersuchung am Ring. Wenn man sich nicht anpasst und die Verletzung nicht vor weiterem Schaden bewahrt, kann dies zu einer Unterbrechung durch den Arzt führen, was den Fans der Reihe sportlich-strategische Variablen bietet, mit denen sie unter erhöhtem Druck umgehen müssen. Neue Schläge und Schlagreaktionen: Neue Strike-Animationen ahmen schwere Schläger, professionelle Kickboxer und mehr nach - gepaart mit neuen Bewegungsvariationen für Ground and Pound-Ellbogenstösse, Spinning-Attacken, Körpertreffer und Wadenkicks. Darüber hinaus können die Hit-Reaction-Animationen und die Physik während eines hektischen Kampfes saubere Verbindungsschläge auslösen - Momente, die die Fans während des Gameplays mit hoher Immersion spüren können.

Neue Strike-Animationen ahmen schwere Schläger, professionelle Kickboxer und mehr nach - gepaart mit neuen Bewegungsvariationen für Ground and Pound-Ellbogenstösse, Spinning-Attacken, Körpertreffer und Wadenkicks. Darüber hinaus können die Hit-Reaction-Animationen und die Physik während eines hektischen Kampfes saubere Verbindungsschläge auslösen - Momente, die die Fans während des Gameplays mit hoher Immersion spüren können. Nahtlose Submissions: Überarbeitete nahtlose Submissions erweitern das bestehende Grappling-System mit schnelleren Animationsübergängen und der Entfernung von Minispielen. Grapple Assist hilft Neulingen, während Veteranen tiefere Ebenen erkunden können. Nahtlose Submissions bieten ein flüssigeres, authentisches Bodenspiel für Grappling-Enthusiasten.

Überarbeitete nahtlose Submissions erweitern das bestehende Grappling-System mit schnelleren Animationsübergängen und der Entfernung von Minispielen. Grapple Assist hilft Neulingen, während Veteranen tiefere Ebenen erkunden können. Nahtlose Submissions bieten ein flüssigeres, authentisches Bodenspiel für Grappling-Enthusiasten. Fight Week und Alter Egos: Zum Start von "UFC 5" gibt es einen überarbeiteten Live-Service mit Features wie Fight Week und Fight Picks, die an reale UFC-Events gebunden sind. Alter Egos sind ganz neue Versionen von Top-Kämpfern, die authentische, karrierebestimmende Momente einfangen und alternative Looks und damit verbundene Fähigkeiten bieten.

Weitere Details zu "UFC 5" werden bis zur Veröffentlichung bekannt gegeben.