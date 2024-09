EA Sports UFC 5 feiert UFC 306 mit neuem Patch

Zur Feier der Riyadh Season Noche UFC am kommenden Wochenende bietet euch "EA Sports UFC 5" ein besonderes Octagon-Erlebnis. Nach der historischen UFC-Veranstaltung am Samstag wird die Sphere als neuer spielbarer Veranstaltungsort in "UFC 5" hinzugefügt. Die Sphere ist ein hochmodernes Auditorium im Herzen von Las Vegas mit der grössten High-Definition-Leinwand der Welt, die sich über und um die Zuschauer herum erstreckt.

Anlässlich des mexikanischen Unabhängigkeitstages können Kämpfer in "UFC 5" mit den Riyadh Season Noche UFC 306 Fight Kits ausgestattet werden, wenn die Sphere als Austragungsort ausgewählt wird. Neben diesen Updates werden mit Patch 1.13 ausserdem die folgenden Kämpfer integriert:

Daniel Zellhuber: Der aus Mexico City stammende Daniel Zellhuber macht sich bemerkbar, wenn er den Octagon betritt. Mit einer Grösse von 1,80 m macht „The Golden Boy“ im Kampf eine beeindruckende Figur mit einem gut abgerundeten Striking-Game, das durch sein vielfältiges und technisches Submission-Game am Boden ergänzt wird.

Manuel Torres: Drei UFC-Kämpfe, drei Siege. Der in Chihuahua, Mexiko geborene Manuel Torres ist ein Finisher. "El Loco" geht mit seiner enormen Schlagkraft und Schnelligkeit in jeden Kampf.

Ausserdem werden in diesem Update auch Tatsuro Taira (#5 FW) und Tabatha Ricci (#9 WSW) enthalten sein.