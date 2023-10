EA Sports UFC 5 veröffentlicht

Electronic Arts und UFC, die weltweit führende Organisation für Mixed Martial Arts und Teil der TKO Group Holdings, veröffentlichen heute "EA Sports UFC 5" weltweit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Spiel feiert sein Debüt auf der Frostbite Engine und bietet erstmals in der Geschichte der Franchise akribisch detaillierte Kämpferdarstellungen und nahtlose 60 FPS-Leistung.

Die Schäden in "EA Sports UFC 5" werden in visuellen Details mit sportlicher Genauigkeit dargestellt. Mehr als 64'000 mögliche Kombinationen für Gesichtsschäden, neue flüssige Physik und Blut- und Schweisspartikelsysteme verändern das Erscheinungsbild eines Kämpfers während des Kampfes. Mit der Authentic Damage-Funktion des Real Impact Systems wird das Zufügen einer Verletzung am Auge des Gegners deren Schlag- und Blockiergenauigkeit aufgrund beeinträchtigter Sicht verringern und das Auslösen einer Wadenverletzung wird die Beweglichkeit beeinträchtigen. In "EA Sports UFC 5" betreten die Spieler den weltberühmten Octagon mit zusätzlicher strategischer Tiefe und Mixed Martial Arts (MMA)-Realismus.

"EA Sports UFC 5 bietet die fortschrittlichsten Funktionen, die wir je in einem Kampfsportspiel gesehen haben und EA hat jedes Element dieses Spiels auf das nächste Level gebracht. Mit jeder neuen Ausgabe der EA Sports UFC-Franchise ist unser Ziel, ein unterhaltsames und fesselndes Spiel zu schaffen, das eine grössere Realität und ein intensiveres UFC-Erlebnis bietet. EA Sports hat erneut den Massstab für Kampfsportspiele gesetzt und mit EA Sports UFC 5 die beste Version des Spiels geliefert.“

Tracey Bleczinski, Senior Vice President of Global Consumer Products bei UFC

„Die Energie unserer leidenschaftlichen Fans und unsere Zusammenarbeit mit der UFC haben uns geholfen, MMA-Gameplay auf die nächste Stufe zu heben. Frostbite und das Real Impact System sind Spielveränderer, und in Kombination mit dem Debüt von Cinematic K.O. Replay, Seamless Submissions und einer von der realen Welt inspirierten Fight Week-Erfahrung ist EA Sports UFC 5 so real wie es nur geht.“

Nate McDonald, Leitender Produzent von EA Sports UFC 5