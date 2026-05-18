EA Sports UFC 6: Offizieller Gameplay Deep Dive

Electronic Arts hat frisches Material aus "EA Sports UFC 6" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Konkret wird uns hier nämlich der offizielle Gameplay Deep Dive zu "EA Sports UFC 6" gezeigt. Folglich wird uns über fünf Minuten lang erklärt, was spielerisch von dem kommenden Sportspiel zu erwarten sein wird. Dabei fällt vor allem die authentische Inszenierung der Kämpfer und des Geschehens im Oktagon auf. Stilistisch orientiert man sich an den TV-Übertragung.

Vorletzte Woche war der erste Trailer zu "EA Sports UFC 6" präsentiert worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"EA Sports UFC 6" erscheint am 19. Juni für PS5 und Xbox Series X.