EA Sports UFC 6 erscheint im Juni

Nach der formalen Ankündigung Ende April hat Electronic Arts jetzt den Releasetermin von "EA Sports UFC 6" bekanntgegeben. Einen sehenswerten Trailer und viele Informationen zu dem kommenden Sportspiel gab es obendrauf.

Demnach wird "EA Sports UFC 6" am 19. Juni für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht. Das Spiel setzt auf Kämpfer-getriebene Authentizität und bildet Bewegungen sowie Striking der Athleten besonders realitätsnah ab. Alex Pereira, ehemaliger UFC-Champion im Mittel- und Halbschwergewicht, und Max Holloway, ehemaliger UFC-Federgewichts- und BMF-Champion, sind die diesjährigen Cover-Athleten der Standard und Ultimate Edition. Sie markieren eine neue Phase individueller Kämpfer-Darstellung im Gameplay, in der Athleten ihre charakteristischen Bewegungen zeigen und Spieler ihren eigenen Kampfstil stärker ausprägen können.

"EA Sports UFC 6" bietet die bisher realistischste und authentischste Kampferfahrung der Reihe. Athleten bewegen sich, schlagen und reagieren wie ihre realen Vorbilder, ermöglicht durch das Markerless Capture und die nächste Generation der Sapien Technology. Besagte Technologien setzen einen neuen Standard für Authentizität im Oktagon und verstärken die individuelle Identität der Kämpfer. Signature Strikes und authentische Bewegungsprofile verleihen jedem Athleten ein unverwechselbares Gefühl, bei dem Stärken und Schwächen spürbare Auswirkungen im Kampf haben. Ergänzt durch Real-Time Contact mit neuen Ragdoll-Physiksystemen wirken Kämpfer in ihren Bewegungen, Reaktionen und Interaktionen besonders glaubwürdig.

Neue Spielmodi wie Hall of Legends und The Legacy ermöglichen es, die Geschichten grosser UFC-Athleten nachzuerleben oder einen eigenen Karriereweg zu gestalten. Besagte Modi setzen auf immersive Erzählstrukturen, die Emotionen, Drucksituationen und Entschlossenheit des Sports einfangen und jedem Kampf eine persönliche Note verleihen.

Nate McDonald, Lead Producer von "EA Sports UFC 6", erklärt dazu, dass das Spiel eine tiefere, dynamischere Kampferfahrung bietet. Jeder Bestandteil sei darauf ausgelegt, die Individualität realer Athleten abzubilden und die Nähe zum Octagon weiter zu erhöhen.

Die diesjährigen Cover-Athleten stehen zudem für einen modernen Standard des UFC-Superstar-Status. Alex Pereira repräsentiert auf dem Cover der Standard-Edition seine Mischung aus Präzision und Kraft, während Max Holloways hohes Tempo und seine Schlagfrequenz die Ultimate Edition prägen. Ihre Präsenz auf den Covern spiegelt eine neue Ära wider, in welcher individuelle Bewegungen und Mindsets im Gameplay deutlich spürbar werden.

Alex Pereira betont auch, dass die Cover-Platzierung für ihn eine besondere Bedeutung hat und dass seine Darstellung im Spiel seine charakteristischen Fähigkeiten – einschliesslich seines linken Hakens – präzise widerspiegelt. Er beschreibt die Umsetzung als authentisch und als echtes Geschenk an die Fans. Max Holloway bezeichnet die Platzierung auf der Ultimate Edition als Ehre und hebt seinen kreativen, spielerischen Ansatz im MMA hervor, welcher sich auch im Spiel widerspiegelt.