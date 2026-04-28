EA Sports UFC 6 vorgestellt

Electronic Arts hat "EA Sports UFC 6" für PS5 und Xbox Series X angekündigt. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

"EA Sports UFC 6" wird von seinen Kämpfern leben. Weiterentwickelte Schlag- und Bewegungssysteme erwecken dabei die UFC-Stars im Oktagon zum Leben, während frische Spielmodi ein fesselndes Story-Erlebnis bieten, das jeden Kampf zu einer persönlichen Angelegenheit macht. Stellt euch dem Kampf und kämpft euren Kampf.

"EA Sports UFC 6" enthält zudem optionale In-Game-Käufe, wodurch virtuelle Gegenstände im Spiel erworben werden können. Weitere Details werden natürlich noch folgen. Dasselbe gilt für einen Trailer.

"EA Sports UFC 6" erscheint am 19. Juni.