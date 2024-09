Electronic Arts hat einen Deep-Dive-Trailer zu "EA Sports WRC" veröffentlicht. Dieser stellt uns die 2024 Season Expansion genauer vor.

Hier bekommen wir über fünfeinhalb Minuten lang gezeigt, was die 2024 Season Expansion für "EA Sports WRC" zu bieten hat. So stellt der Trailer etwa die neuen Autos, Fahrer, Lackierungen und Standorte vor und erklärt, wie die neue Erweiterung in das Hauptspiel integriert wird.

Die Season Expansion 2024 für "EA Sports WRC" ist ab 8. Oktober erhältlich. Sie bietet neue Strecken, Etappen, Fahrzeuge, lizenzierte Crews und mehr. Insgesamt sind drei Erweiterungen mit folgenden Inhalten angedacht:

Locations & Fahrzeuge (erhältlich im Oktober 2024): In diesem Paket werden zwei Locations eingeführt, unter anderem die herausfordernde Tet Rally Latvia, welche in diesem Jahr ihr WRC-Debüt gefeiert hat. Ausserdem kehrt die Orlen 80th Rally Poland nach einer fünfjährigen Pause zurück. Ebenfalls werden fünf Hochleistungsfahrzeuge dem Spiel hinzugefügt, durch die sich Spieler mit den neuesten Rally1-Hybriden von Ford, Hyundai und Toyota, dem Ford Fiesta Rally3 Evo und dem Toyota GR Yaris Rally2, durch die verschiedenen Terrains bewegen können. Rallye-Fans können ihr Erlebnis ausserdem mit insgesamt 52 neuen Lackierungen personalisieren und gegen 104 verschiedene Fahrer und Beifahrer der WRC-Saison 2024 antreten.

Le Maestros (erhältlich ab Winter 2024/2025): Mit diesem Update erhalten zwei detailliert nachgebaute Strecken Einzug: Briançonnet und Fafe. Briançonnet bietet insgesamt 14,55 km Strassen mit S-Kurven, Steilkurven, Brücken, klassischen Haarnadelkurven und dynamischem Gelände vor der Kulisse von Monte Carlo. In Fafe werden die Fähigkeiten der Spieler mit rasanten Sprüngen auf dieser berühmten Etappe im Norden Portugals an ihre Grenzen gebracht.

Hard Chargers (erhältlich im Frühjahr 2025): Das Paket enthält die schnellen, technischen Strecken von Umeå, die lange Geraden, scharfe Kurven und Bodenwellen bieten. Diese Etappe bietet Alleen, entwaldete Abschnitte, einen Tunnel und die berühmte Red Barn Arena. Ausserdem können Fans bei der Akropolis Rallye Griechenland den Bergkurs von Harvati befahren, der für seine herausfordernden Felsen, Schlamm und Schotter bekannt ist.

"EA Sports WRC" erschein am 3. November 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.