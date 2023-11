EA Sports WRC heute erschienen

Electronic Arts feiert heute den Start von "EA Sports WRC", dem offiziellen Spiel der FIA World Rally Championship, für PlayStation5, Xbox Series X|S und PC. Mit 50 Crews aus der WRC, den führenden Support-Kategorien WRC2 und FIA Junior WRC sowie Schauplätze der FIA World Rally Championship 2023 bietet "EA Sports WRC" unvergleichlichen Realismus, längere Etappen und ein neues Dynamic Handling System, das die Spieler an die Grenzen der Kontrolle bringt.

"Ab heute können Fans von Rennsimulationen auf der ganzen Welt den Nervenkitzel, die Dramatik und die Unberechenbarkeit des anspruchsvollsten Motorsports der Welt erleben. EA Sports WRC nutzt unsere 25-jährige Erfahrung in der Rallye-Entwicklung und stellt die Intensität und den Nervenkitzel des Rallyesports authentisch nach, jetzt mit der zusätzlichen Power der offiziellen WRC-Lizenz. Durch die enge Zusammenarbeit mit all unseren Partnern in diesem Sport haben wir sichergestellt, dass EA Sports WRC das ultimative Simulationserlebnis ist und Spieler immer wieder zurückkommen werden."