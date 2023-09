EA kündigt EA Sports WRC an

Electronic Arts stellt heute "EA Sports WRC" vor, das offizielle Spiel der FIA World Rally Championship, erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Das Spiel erscheint am 03. November 2023. Entwickelt von Codemasters, dem Team hinter der "DiRT Rally"-Reihe, mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Off-Road-Videospiele, ist "EA Sports WRC" das erste echte Rallye-Spiel der nächsten Generation und der Titel für Fans von Rennsimulationen.

"EA Sports WRC ist die reinste Form des Motorsports, bei der jede Etappe ein Kampf gegen die Uhr, das Gelände und dich selbst ist. Dies ist das Rallye-Spiel, das wir schon immer machen wollten. Es kombiniert das fundierte Wissen und die Erfahrung unseres Studios mit der Kraft der offiziellen WRC-Lizenz, die den Höhepunkt des Rallye-Motorsports darstellt. Die neue Engine des Spiels hat es uns ermöglicht, den Rallye-Sport bis an die Grenzen des Machbaren zu bringen, und die zusätzlichen Features wie Builder und Moments geben den Spielern noch mehr Möglichkeiten, mit dem Sport zu interagieren, den sie lieben."

Ross Gowing, Senior Creative Director bei Codemasters

"EA Sports WRC" kombiniert die Leistung der Unreal Engine mit der Physik der "DiRT Rally"-Serie und bietet längere, detailliertere Etappen als bisher möglich, mit 18 offiziellen FIA World Rally Championship-Orten und über 600 km unerbittlichen Asphalt-, Schotter- und Schnee-Etappen. Das Spiel bietet ausserdem zehn aktuelle WRC-, WRC2- und Junior-WRC-Fahrzeuge sowie 68 der kultigsten Rallyeautos aus 60 Jahren Sportgeschichte. In Zusammenarbeit mit offiziellen WRC-Teams und Herstellern wie Ford, Toyota und Hyundai wurde jedes Fahrzeug so gebaut, dass es alle Herausforderungen der Saison meistern kann. Die hybridbetriebenen 4WD-Rallye1-Autos gehören zu den schnellsten in der Geschichte des Sports und erreichen unglaubliche Geschwindigkeiten, während sie mit der Schwerkraft kämpfende Sprünge, sich verändernde Oberflächen und schlechtes Wetter bewältigen.

Das fortschrittliche Dynamic Handling System verfeinert das Originalmodell von Codemasters und bietet euch das bisher realistischste Offroad-Erlebnis. Dank des Feedbacks von Fahrern, darunter der ehemalige FIA-Junior-WRC-Titelanwärter und ERC3-Champion der FIA-Rallye-Europameisterschaft 2023 sowie Spieldesigner Jon Armstrong, können Fans ein professionelles Fahrersetup wählen, das die Erfahrungen widerspiegelt, die die Fahrer jede Rennwoche machen. Neue Spielende können das Fahrverhalten personalisieren und so Anpassungen vornehmen, die ihnen helfen, die ultimative Spieler-gegen-Umwelt-Herausforderung im Gelände zu meistern. Die Realitätsnähe erstreckt sich auch auf den Ton: Jedes Auto ist detailgetreu nachgebildet, und die neuen Pace Notes, einschliesslich vereinfachter Befehle für Fahranfänger, geben dringend benötigte Informationen.

Die Einführung von "Builder" erfüllt den Traum all jener, die sich danach sehnen, ihr eigenes modernes Rallye-Auto zu bauen. Wählbar sind das Chassis, die Karosserie und die wichtigen mechanischen Teile, bevor der Innenraum und das Äussere angepasst werden und schliesslich mit dem Lack-Editor personalisierbar. Ihr könnt das Auto auf Herz und Nieren testen und nehmen die notwendigen Anpassungen vor, bevor ihr um die Weltmeisterschaft gegen die beste Konkurrenz in der WRC antretet.

"EA Sports WRC" bringt Fans mit einem plattformübergreifenden 32-Spieler-Multiplayer zusammen und ermöglicht so den Wettbewerb zwischen Freunden und der gesamten Rallye-Community. Mithilfe von EA Racenet, der Rennsport-Begleit-App von EA, dienen Clubs als Community-Hubs, die benutzerdefinierte Turniere mit Rallyes an jedem Ort und zu jeder Zeit des Jahres bieten. Neben personalisierten Events bieten "Moments", die täglich im Spiel aktualisiert werden, die Möglichkeit, entscheidende Szenarien der Saison 2023 sowie klassische Events aus den Archiven des Sports noch einmal zu erleben.