Electronic Arts an Konsortium verkauft

Was bereits am Samstag als Gerücht die Runde machte, hat sich inzwischen tatsächlich bestätigt. Demnach wurde Electronic Arts an ein Konsortium verkauft, an dem auch Saudi-Arabien beteiligt ist. Wir haben alle diesbezüglichen Informationen für euch zusammengestellt.

Konkret hat Electronic Arts am Nachmittag bestätigt, dass man an ein Konsortium verkauft wird. Dieses besteht aus dem saudi-arabischen Staatsfonds PIF und den US-Investment-Firmen Affinity Partners und Silver Lake.

Das Gesamtvolumen des Deals beträgt 55 Milliarden Dollar, also umgerechnet etwa 47 Milliarden Euro. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von rund 25 Prozent auf den EA-Aktienkurs vom 25. September. Ein Rekord: Nie zuvor haben Investoren bislang mehr Bargeld in die Hand genommen, um aus einer börsennotierte Firma eine nicht-börsennotierte Firma zu machen. Electronic Arts selbst spricht vom grössten sogenannten "all-cash sponsor take-private investment" der Geschichte.

Electronic Arts wird aber gleichzeitig auch mit neuen Verbindlichkeiten belastet. Ein Schuldenberg in Höhe von rund 20 Milliarden Dollar dürfte sich kaum ohne signifikante Einsparungen realisieren lassen. Der Vorgang soll im 1. Quartal des Geschäftsjahrs 2027 zum Abschluss gebracht werden. Probleme bei kartellrechtlichen Prüfungen sind nicht zu befürchten.