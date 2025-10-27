Electronic Arts schliesst Partnerschaft mit Stability AI

Auch Electronic Arts geht den nächsten Schritt in der KI-gestützten Spieleentwicklung. Jetzt gab man dafür eine Partnerschaft mit Stability AI bekannt.

Mit dieser Partnerschaft will man in erster Linie generative KI-Modelle, Werkzeuge und Arbeitsabläufe für die Spieleentwicklung auf die Beine stellen. Dadurch sollen die kreativen Teams mehr Freiraum bekommen, ohne gleichzeitig menschliche Autorschaft zu ersetzen.

KI wird dabei als unterstützendes Instrument verstanden, das Entwicklungsprozesse beschleunigt, kreative Möglichkeiten erweitert und die Effizienz erhöht. Einer der ersten Anwendungsbereiche betrifft die schnellere Erstellung physikalisch basierter Rendering-Materialien durch frische, von Künstlern gesteuerte Workflows.

Zudem plant Electronic Arts, KI-Systeme zu nutzen, welche komplette 3D-Umgebungen anhand kurzer Eingaben visualisieren können. Dies soll Designern ermöglichen, Inhalte gezielt zu steuern und Spielwelten am Ende schneller zu entwerfen. CEO Andrew Wilson betont in diesem Zusammenhang, dass KI mittlerweile ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie ist.