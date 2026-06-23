Electronic Arts: Neue Entlassungsrunde

Aktuell mehren sich die Berichte wonach es bei Electronic Arts zu weiteren Entlassungen gekommen ist. Wir haben sämtliche Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengestellt.

Demnach berichtet unter anderem Kotaku, dass diesmal etwa Mitarbeiter aus den Bereichen Personalgewinnung, Kundensupport, Trust & Safety sowie IT bei Electronic Arts entlassen wurden. Die genaue Zahl der gestrichenen Stellen ist bislang nicht bekannt.

Hinweise auf die Massnahmen stammen von mit der Angelegenheit vertrauten Quellen und von zahlreichen betroffenen Mitarbeitern, welche ihre Entlassung öffentlich gemacht haben. Neben Beschäftigten in den USA sollen auch Mitarbeiter am EA-Standort im indischen Hyderabad davon betroffen sein. Mehrere von ihnen waren bereits seit mehr als zehn Jahren für das Unternehmen tätig.

In einer internen Mitteilung an das Kundensupport-Team begründete Electronic Arts die Veränderungen mit einer Anpassung an veränderte Bedürfnisse der Spieler. Dabei würden Aufgaben neu verteilt, Stellen verändert und bestimmte Tätigkeiten an andere Teams, Standorte und externe Dienstleister übertragen.

Die Massnahmen werden auch mit dem geplanten Verkauf von Electronic Arts in Zusammenhang gebracht. Als Käufer werden dabei ein Konsortium um den saudi-arabischen Public Investment Fund, Silver Lake Partners und Affinity Partners genannt.