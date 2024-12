Electronic Arts öffnet 23 weitere Barrierefreiheit-Patente

Electronic Arts arbeitet fortwährend daran, so vielen Menschen wie möglich Zugang zu Videospielen zu ermöglichen und ergänzt die Zusicherung für Barrierefreiheit, eine Branchenneuheit, um 23 neue Patente. Diese Initiative stellt Entwickler in der gesamten Branche kostenlos Werkzeuge und Technologien zur Beförderung der Barrierefreiheit zur Verfügung.

Die 23 Patente werden nach dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen zugesichert und umfassen Verbesserungen in der Generierung von Sprach- und Audioausgaben und ihrer Erfassung sowie weitere Variationen bereits zuvor zugesicherter Technologien. Darüber hinaus veröffentlicht EA sein Plugin für Unreal Engine 5, über das innerhalb der Engine die Technologie zur Analyse von Lichtempfindlichkeit (IRIS) genutzt werden kann, die im vergangenen Jahr als Open Source veröffentlicht wurde. Mit diesem IRIS-Plugin können Entwickler, die ihre Spiele mit Unreal Engine 5 erschaffen, in Echtzeit ihre Spiele während des Spielens analysieren und Frames identifizieren, die lichtempfindliche Spieler beeinträchtigen könnten.

"Wir glauben daran, dass Spiele zugänglich für jeden sein sollten, und unsere Teams, einige der besten der Industrie, suchen immer nach neuen Wegen, um das zu realisieren. Indem wir diese Technologie anderen zugänglich machen, arbeiten wir stetig daran, Zugänglichkeit und Inklusivität für Spieler auf der ganzen Welt zu schaffen und unbeabsichtigte Barrieren abzubauen."

Kerry Hopkins, SVP of Global Affairs bei EA

Mit den 23 neuen Patenten wird die Gesamtzahl der Patente, die seit 2021 zugesichert wurden, mehr als verdoppelt. Zu den neu hinzugefügten Patenten aus diesem Jahr wurden sechs erstmals zugesichert:

Intelligente personalisierte Spracherkennung: Ein Spracherkennungssystem, das die Genauigkeit und Effizienz der Spracherkennung steigert, indem für jede Nutzer individuelle Phoneme aufgezeichnet werden. So können Akzente und andere Variationen in der Betonung (etwa durch Sprachstörungen) besser verstanden werden.

Ein Spracherkennungssystem, das die Genauigkeit und Effizienz der Spracherkennung steigert, indem für jede Nutzer individuelle Phoneme aufgezeichnet werden. So können Akzente und andere Variationen in der Betonung (etwa durch Sprachstörungen) besser verstanden werden. Generieren expressiver Sprachaudioausgaben über Textdaten: Ein System, das expressive Sprachaudioausgaben über Textdaten generiert und mehr Kontrolle über generierte Sprache, etwa in Hinblick auf den Sprechstil und stimmliche Eigenschaften, gewährt. Generieren von Sprache in einem Videospiel auf Grundlage der Stimme der Spieler: Ein System, das die Sprache eines Avatars in der Stimme der Spieler: generieren kann, indem minimale Sprachproben erhoben werden, im Vergleich zu herkömmlichen Technologien.

Ein System, das expressive Sprachaudioausgaben über Textdaten generiert und mehr Kontrolle über generierte Sprache, etwa in Hinblick auf den Sprechstil und stimmliche Eigenschaften, gewährt. Generieren von Sprache in einem Videospiel auf Grundlage der Stimme der Spieler: Ein System, das die Sprache eines Avatars in der Stimme der Spieler: generieren kann, indem minimale Sprachproben erhoben werden, im Vergleich zu herkömmlichen Technologien. Sprachalterung über maschinelles Lernen: Ein System, das eine Input-Stimme ohne weitere Sprachproben an ein bestimmtes Alter anpassen kann.

Ein System, das eine Input-Stimme ohne weitere Sprachproben an ein bestimmtes Alter anpassen kann. Emotionsbasierter Wechsel von Musik mithilfe von Deep Learning: Ein System, das die Emotionen der Spieler während des Spielens registriert und die Hintergrundmusik entsprechend der Gefühlslage anpasst.

Ein System, das die Emotionen der Spieler während des Spielens registriert und die Hintergrundmusik entsprechend der Gefühlslage anpasst. Dynamische Sprachauswahl auf Client-Geräten: Ein System, das automatisch Spracherkennungstechnologien auf einem Gerät erkennt und aktiviert.

Diese zugesicherten Technologien zur Beförderung der Barrierefreiheit können dabei helfen, die Spielerfahrung von Spielern zu verbessern, die Sprachstörungen haben oder Hilfe dabei benötigen, sich verbal auszudrücken. Sie könnten dafür sorgen, dass die Stimme dieser Spieler effizienter erkannt und im Spiel in Hinblick auf ihr Alter, ihre Emotionen, ihre Muttersprache und ihren Sprechstil reflektiert wird.

EAs Zusicherung für Barrierefreiheit treibt die bereits bestehenden Bemühungen um Barrierefreiheit voran und hat zum Ziel, weltweit Millionen von Spielern mit Behinderungen zu erreichen. Das Barrierefreiheit-Portal von Electronic Arts ist eine Online-Ressource, über die Spieler mehr über Barrierefreiheit-Features in Electronic Arts-Spielen erfahren, Bedenken aufzeigen und Vorschläge für Verbesserungen einreichen können.

Letztes Jahr sicherte EA vier Patente zur Barrierefreiheit, die das Spielen erleichtern und Barrieren beseitigen sollen. Zudem wurde IRIS als Open Source zugänglich gemacht. Das Tool vereinfacht die Überprüfung auf aufblitzende Lichter oder sich schnell verändernde Raummuster, sodass Entwickler bereits früh im Entwicklungsprozess potenzielle Auswirkungen auf lichtempfindliche Spieler identifizieren können.

In vorangegangen Jahren hat EA zudem Fonttik als Open Source veröffentlicht – ein Tool, das automatisch Texte in visuellen Inhalten identifiziert und bestimmt, ob sie die Kriterien zur Lesbarkeit in Grösse und Kontrast erfüllen und somit leicht von allen Spielern mit visuellen Beeinträchtigungen gelesen werden können. Im Jahr 2021 umfasste die erste Patentzusicherung von EA das patentierte Ping-System in Apex Legends, da mit Begeisterung von der Community aufgenommen wurde.