Earth Must Die: Erscheinungstermin bekannt

Publisher No More Robots und Entwickler Size Five haben den Erscheinungstermin von "Earth Must Die" bekanntgegeben. Demnach ist das Point-and-Click-Adventure noch in diesem Monat erhältlich.

Konkret ist "Earth Must Die" ab 27. Januar für den PC erhältlich. Weitere Versionen des Point-and-Click-Adventures sind offenbar nicht in Planung, aber wie wir ja wissen, kann sich so etwas auch schnell ändern.

Begleitend gibt es einen frischen Release Date Trailer zu "Earth Must Die" zu sehen. Dieser stimmt uns genau eine Minute lang auf das Spiel sein. Dabei gibt es in erster Linie Story-Sequenzen, die Lust auf mehr machen, zu sehen.

Wer jetzt schon Lust auf "Earth Must Die" hat oder das Point-and-Click-Adventure vor dem Kauf antesten möchte, dem kann geholfen werden. Eine neue spielbare Demo ist nämlich bereits verfügbar.