Earthless: Neuer Sci-Fi Roguelike Deck-Builder von Team 17

In "Earthless" erleben die Spieler eine umfangreiche Sci-Fi-Geschichte über Verlust, Hoffnung und den menschlichen Überlebenswillen, nachdem die Sonne erloschen ist. In einer Reihe von Roguelike-Abenteuern steuern sie die letzten Kolonieschiffe der Menschheit durch den Weltraum und erforschen ein Netz aus sich ständig verändernden, tückischen Sternensystemen. Spieler stürzen sich dabei in strategische, Grid-basierte Kämpfen mit unbekannten, interstellaren Feinden. Während jeder Expedition erstellen die Spieler ein Deck mit einzigartigen Fähigkeiten und kümmern sich um die Besatzung an Bord. Dabei werden sie mit tiefgreifenden, ethischen Dilemmas konfrontiert, die sich direkt auf das Wohlergehen ihrer Mannschaft auswirken können ... und auf das Überleben der Menschheit.

" Wir sind begeistert, wie sehr Team17 an die Förderung herausragender, unabhängiger Entwicklerteams glaubt und es diesen ermöglicht, einzigartige Erfahrungen zu kreieren. Mit Titeln von Worms bis DREDGE ist Team17 ein Publisher, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten wollten und es war uns ein Fest, gemeinsam an Blackbirds nächstem Sci-Fi-Abenteuer, Earthless, zu arbeiten. Wir freuen uns darauf, schon bald mehr zeigen zu können."

Rory McGuire, Präsident, Blackbird Interactive

"Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Blackbird Interactive an Earthless zu arbeiten. Blackbird Interactive verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung packender Sci-Fi- und Strategie-Spiele und eignet sich somit perfekt, um das Deck-builder-Genre durch spannende neue Gefilde zu navigieren. Die Zusammenarbeit mit Studios wie Blackbird Interactive unterstreicht die Strategie von Team17, mit den weltweit kreativsten Indie-Studios zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihre Visionen an die Spieler zu bringen. Wir können es kaum erwarten, in den kommenden Monaten mehr über ihre neueste Weltraum-Odyssee zu teilen.“

Michael Pattison, CEO Team17 Digital