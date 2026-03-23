Easy Delivery Co.: Konsolenumsetzungen vorgestellt

Publisher Oro Interactive und Entwickler Sam C stellen "Easy Delivery Co." auch für die Konsolenwelt in Aussicht. Auf den Release der Umsetzungen müssen wir auch gar nicht lange warten.

So wird "Easy Delivery Co." schon ab 26. März, also diesen Donnerstag, auch für PS5, Xbox Series X und Switch verfügbar sein. Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen nicht zu bestehen. Zu weiteren Umsetzungen, etwa für Switch 2, wird nichts gesagt.

Schon jetzt wird uns der Release Date Trailer zu "Easy Delivery Co." gezeigt. Dieser erklärt nochmal genau eineinhalb Minuten lang das grundsätzliche Spielprinzip. In diesem Titel übernehmen wir ja die Rolle eines Lieferfahrers in einer einst lebhaften Bergstadt. Die Retro-Grafik erzeugt dabei eine charmante Atmosphäre und wird von einem originalen Lo-Fi-, Drum-and-Bass- und Jungle-Soundtrack unterstützt.

"Easy Delivery Co." ist bereits seit 18. September 2025 für den PC erhältlich.