Easy Delivery Co. kurz vor dem PC-Release

Das im April 2025 angekündigte "Easy Delivery Co." ist bereit für den Release. So erscheint das gemütliche Fahrspiel von Sam C und Oro Interactive als Publisher am 18. September für den PC. Wer sich schon vorher als Lieferfahrer in der mysteriösen Bergstadt betätigen will, hat in der verfügbaren Demo Gelegenheit dazu.

Über Easy Delivery Co.

"Easy Delivery Co. ist ein entspanntes Fahrspiel, das definitiv keine Geheimnisse verbirgt. Du wurdest als Lieferfahrer in einer einst lebhaften Bergstadt eingestellt, die jetzt von unfreundlichem Wetter heimgesucht wird. Liefere Dinge aus und entdecke die Geschichte der überhaupt nicht mysteriösen Bewohner, und das alles, während du unter Mindestlohn verdienst. Aufsammeln

