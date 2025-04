Easy Delivery Co. vorgestellt

Stimmungsvolle, schneebedeckte Strassen treffen auf entspanntes Ausliefern und das als schwarze Katze. Das ist "Easy Delivery Co." ein neues Spiel, das gerade von Sam C. und Oro Interactive enthüllt wurde. Die Teams haben angekündigt, dass "Easy Delivery Co." später in diesem Jahr auf dem PC unterwegs sein wird.

In "Easy Delivery Co." übernehmt ihr die Rolle einer Auslieferungsfahrerin (einer schwarzen Katze!) in einer einst lebhaften, malerischen Bergstadt, die jetzt von seltsamem Wetter geplagt wird. Ihr erkundet eine gewöhnliche Stadt voller merkwürdiger Geheimnisse, während ihr Lieferungen ausfahrt und ihre geheimnisvollen Bewohner kennenlernt.

Teilt eure Energie, euer Benzin und eure Temperatur ein, während ihr die Herausforderungen bewältigt, die mit jedem Paket einhergehen.