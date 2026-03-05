eBaseball: Pro Spirit angekündigt

Konami hat heute den Launch seines kostenlosen Baseball-Titels "eBaseball: Pro Spirit" bekannt gegeben, der ab sofort für PlayStation 5 und für PC erhältlich ist. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung auf dem Baseballfeld startet "eBaseball: Pro Spirit" in eine neue Ära mit einem Schlachtruf, der alles sagt: "Bring it on, World.". Ihr könnt euch auf dem Feld beweisen und eure Fähigkeiten in spannenden Online-Matches gegen Kontrahenten aus aller Welt unter Beweis stellen, in denen jeder Wurf, jeder Schlag und jede Verteidigungsaktion zählt.

Auf dem PC unterstützt das Spiel auch Maussteuerung für Funktionen wie den Schlagcursor, wodurch ein intuitiveres und präziseres Schlagspiel ermöglicht wird. Präzise Steuerungen können sowohl auf dem Pitcher-Hügel, an der Schlagplatte als auch im Feld vorgenommen werden. Ob ein Fastball gezielt in die Ecken platziert oder ein entscheidendes Double Play erzielt wird – das Spiel lässt sich nach eigenen Vorstellungen gestalten.

Vom Knallen des Schlägers bis zum Jubel der Zuschauer bietet das Spiel eine Stadionatmosphäre und Wettkämpfe für echte Baseballfans.