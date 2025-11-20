Echo Generation 2 angekündigt

Cococucumber enthüllte heute "Echo Generation 2", das nächste Kapitel ihres rundenbasierten RPG Adventures. Der erste Trailer feiert im Xbox Partner Preview Showcase Premiere.

"Echo Generation 2" setzt an, wo der Vorgänger aufhört. Spieler schlüpfen in die Rolle von Jack, um eine komplett neue Dimension weit weg von Maple Town zu erkunden. Verloren zwischen den Sternen muss dieser ganz normale Vater einen Weg zurück nach Hause finden und trifft dabei auf skurrile Aliens und extraterrestische Feinde.

"Es ist soweit! Wir freuen uns sehr, endlich das Portal zu Echo Generation 2 zu öffnen. Wir erweitern die Welt von Echo Generation mit allem, was wir gelernt haben, dank dem tollen Feedback aus der Community. Wir können es kaum erwarten, mehr über dieses neue Abenteuer zu teilen, das die Bürger von Maple Town und darüber hinaus erwartet."

Martin Gauvreau, Game Director bei Cococucumber

"Echo Generation 2" erscheint nächstes Jahr für PC und Xbox.