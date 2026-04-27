Echo Generation 2: Neue Charaktere

Cococucumber hat einen erweiterten Trailer zum Sci-Fi-Deckbuilder "Echo Generation 2" veröffentlicht. Darin werden die neuen spielbaren Charaktere vorgestellt, die Jack auf seiner Reise begleiten.

In "Echo Generation 2" begleitet ihr Jack durch miteinander verknüpfte Kapitel. Dabei erlebt ihr wechselnde Perspektiven und lernt neue Charaktere wie Annata Z, Noliva, Strix, Sister M und Bulder kennen. Der rundenbasierte Deckbuilder enthält mehr als 150 Karten. Mit diesen könnt ihr Kombos einsetzen, die von Schutzschilden bis hin zu Beschwörungen reichen.

Die Geschichte des ehemaligen Spezialagenten Jack bildet den Kern von "Echo Generation 2". Nach einem Riss in der Realität wird er aus seinem Familienleben gerissen und muss seine Angehörigen vor Schrecken aus anderen Dimensionen retten.

Auf eurer Reise trefft ihr auf verschiedene Charaktere:

Bulder: Ein mysteriöses Wesen aus einer anderen Welt, das gemeinsam mit Jack einen Weg nach Hause sucht. Im Inneren des FST deckt ihr mit ihm verborgene Experimente und Geheimnisse rund um Dr. Lee auf.

Annata Z: Eine Verbannte, die in einer Industrieregion ihre verlorenen Erinnerungen zusammensetzt. Getrieben von Trauer, sucht sie Rache für ihre Tochter und ihr Volk.

Noliva: Eine Kopfgeldjägerin im Neon District, die von ihrem Begleiter Strix unterstützt wird. Sie muss sich ihrer Vergangenheit und dem Verbrecherboss stellen, der sie aufgezogen hat.

Sister M: Ein Teenager mit übersinnlichen Fähigkeiten, die aus dem FST-Forschungszentrum entkommen will. Bei der Suche nach ihren vermissten Freunden entdeckt ihr mit ihr die Hintergründe der Einrichtung. Sie war bereits Teil der Demo des Spiels.

Das rundenbasierte RPG erscheint am 27. Mai für PC und Xbox Series X|S.