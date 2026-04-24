Echo Generation 2: Frischer Trailer

Cococucumber hat einen neuen Trailer zu "Echo Generation 2" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich über eine Minute lang die Charaktere aus "Echo Generation 2" näher vorgestellt. Auf diesem Weg lernen wir unter anderem Jack, Bulder und Annata Z kennen. Packende Sequenzen aus dem Spiel gibt es in diesem Kontext ebenfalls zu sehen.

"Echo Generation 2" war bei einem Xbox Partner Preview im vergangenen November enthüllt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Echo Generation 2" erscheint am 27. Mai für Xbox Series X und den PC.