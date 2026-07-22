Echo Weaver: Termin steht fest

Publisher Akupara Games und Entwickler Moonlight Kids haben einen Erscheinungstermin für "Echo Weaver" verkündet. Demnach ist es im Oktober soweit.

Konkret wird "Echo Weaver" ab 8. Oktober erhältlich sein. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X, Switch 2 und dem PC ja schon länger fest. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen des Spiels bestehen offenbar nicht.

Einen frischen Release Date Trailer zu "Echo Weaver" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin bietet man uns über eine Minute lang atmosphärische In-Game-Sequenzen aus dem Metroidvania und erklärt damit auch das spielerische Grundgerüst.

"Echo Weaver" war im Februar 2025 angekündigt worden.