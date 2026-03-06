Bandai Namco hat heute "Echoes of Aincrad" angekündigt. In dem neuen Action-RPG taucht ihr mit euren selbst kreierten Charakter in das schwebende Schloss Aincrad aus dem Universum von "Sword Art Online" ein, in dem jeder Kampf einer um Leben und Tod ist.

Ihr werder in "Echoes of Aincrad" zum Helden der Geschichte, indem ihr mit Hilfe des umfangreichen Editors euren eigenen Charakter erstellt. In der dynamischen, lebendigen Welt können das bunte Treiben der Städte sowie stimmungsvolle Landschaften erkundet werden – vom friedlichen Flachland bis hin zu gefährlichen Dungeons voller Geheimnisse. Dabei trefft ihr auf zahlreiche Herausforderungen und stellt euch Monstern und Bossen, die eure Fähigkeiten und Entschlossenheit bis zum Schluss auf die Probe stellen.

Ihr schreitet durch das Abschliessen von Quests und Missionen im Spiel fort, meistert Ausweichmanöver, Paraden und präzise gesetzte Angriffe und werdet durch Levelaufstiege stärker. Dabei lassen sich die Ausrüstungen, Waffen und Attribute anpassen und aufrüsten sowie spezielle Fähigkeiten auswählen, um das Gameplay an den eigenen Spielstil anzupassen. Doch nicht nur dies entscheidet in den Echtzeitkämpfen über Sieg und Niederlage, denn ihr reist nicht allein: Vor jedem Ausflug könnt ihr einen Partner wählen und über dessen Strategie im Kampf entscheiden; etwa, ob er sich aggressiv oder unterstützend verhält. Während ihre Beziehung zueinander enger wird, werden mächtige Partnerfähigkeiten freigeschalten.

Unsere Vorschau zu "Echos of Aincrad" findet ihr im Artikel-Bereich.

"Echoes of Aincrad" erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.