Echoes of Aincrad: Demo jetzt auch für PS5

Bandai Namco gab bekannt, dass die Demo die zu "Echoes of Aincrad" für den PC erschienen ist, ab heute zudem auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar ist. Ihr könnt nun die "Beta-Phase" der Geschichte erleben, in der sie fünf vollständige Missionen bewältigen und alle Waffentypen in den malerischen Umgebungen der schwebenden Burg von Aincrad ausprobieren können.

Die Speicherdaten aus der Demo sind übertragbar, sodass Spielende ihr Abenteuer nahtlos fortsetzen können, sobald das Spiel am 10. Juli erscheint.

In Echoes of Aincrad schlüpfen die Spielenden zum ersten Mal in der Sword Art Online-Videospielreihe in die Rolle eines selbst erstellten Charakters, wobei dessen Eigenschaften durch umfangreiche Avatar-Anpassungsmöglichkeiten ganz den Spielenden überlassen bleiben. Das Spiel bietet RPG-Action mit Echtzeitkämpfen, in denen die sie ihre Ausrüstung, Waffen und Attribute anpassen und verbessern sowie Fähigkeiten auswählen können, die ihrem bevorzugten Spielstil entsprechen, während sie im Level aufsteigen und sich immer grösseren Herausforderungen stellen. * "Echoes of Aincrad erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC.*