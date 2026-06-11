Echoes of Aincrad: Sword Art Online: Demo in Aussicht

Publisher Bandai Namco und Entwickler Game Studio haben eine Demo von "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" angekündigt. Der spielbare Appetithappen wird schon nächste Woche verfügbar sein.

Demnach wird die Demo von "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" am 15. Juni für den PC erhältlich sein. Einen Tag später wird die Konsolenwelt in Form von PS5 und Xbox Series X versorgt. Bisher ist unklar, was wir darin geboten bekommen und ob wir den erzielten Fortschritt in die spätere Vollversion übernehmen können.

Im Mai war ein umfangreicher System Trailer zu "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Echoes of Aincrad: Sword Art Online" erscheint am 10. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.