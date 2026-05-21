Echoes of Aincrad: Neuer Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe hat einen neuen Trailer zu "Echoes of Aincrad" veröffentlicht, in dem mehr über das Gameplay und die Systeme innerhalb des Action-RPGs gezeigt wird.

In "Echoes of Aincrad" seid ihr in einem VRMMORPG gefangen, in dem der Tod im Spiel auch in der realen Welt zum Tod führt und das Überleben höchste Priorität hat. Der neue Trailer geht auf die Charakterfähigkeiten, die Waffenvielfalt, das Partnersystem sowie weiteres ein und zeigt damit, was euch zu Verfügung steht, um die Gefahren zu überleben, die auf euch in der schwebenden Burg Aincrad warten. Die Nutzung von allem, was ihnen zu Verfügung steht, wird der Schlüssel dafür sein, dem Tod zu entgehen und der virtuellen Realität zu entfliehen.

Anstatt dass sie in die Rolle einer der Hauptcharaktere der Serie schlüpfen, lässt euch "Echoes of Aincrad" die Kontrolle über euren eigenen, mittels umfangreichem Charaktereditor erstellten Avatar übernehmen. Anschliessend wartet auf euch rasante RPG-Action mit Echtzeitkämpfen. Ihr könnt eure Ausrüstung, Waffen sowie Attribute anpassen und aufwerten sowie Fähigkeiten auswählen, um das Gameplay eurem präferierten Spielstil anzupassen, während ihr im Level aufsteigt und euch auf immer grössere Herausforderungen einlasst.

"Echoes of Aincrad" spielt im bekannten Universum von "Sword Art Online" und erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.