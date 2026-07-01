Echoes of Aincrad: Sword Art Online: Das Intro

Publisher Bandai Namco und Entwickler Game Studio haben jetzt auch das Intro von "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir nämlich fast zwei Minuten lang auf "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" eingestimmt. Dabei führt man uns unter anderem in die Story ein und wir lernen einige der Charaktere kennen. Zudem dürfen wir dem eingängigen Soundtrack lauschen.

Erst im Juni war eine spielbare Demo von "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Echoes of Aincrad: Sword Art Online" erscheint am 10. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.