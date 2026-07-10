Echoes of Aincrad: Der Launch-Trailer

Das neue Action-JRPG spielt in der Welt von "Sword Art Online". Ihr betretet mit eurem eigenen Charakter das weltweit erste VRMMORPG "Sword Art Online" und findet heraus, dass alle angemeldeten Nutzenden im Spiel feststecken – ohne ersichtlichen Ausgang. Gefangen in diesem gefährlichen Videospiel, in dem der Tod in der virtuellen Welt auch zum Tod in der Realität führt, müsst ihr euch den Herausforderungen der schwebenden Burg von Aincrad stellen. Während sich viele verstecken oder sich gegenseitig angreifen, setzt sich euer Charakter dafür ein, alle zu befreien. Dabei erkundet ihr beim Absolvieren von Quests und Missionen wunderschöne Szenerien und bestreitet Kämpfe gegen mächtige Feinde, um den tödlichen virtuellen Dungeons zu entkommen.

Beim Erstellen ihres eigenen Charakters in "Echoes of Aincrad" stehen euch eine Vielzahl an Optionen zur Verfügung, damit ihr zur Schlüsselperson eurer eigenen Geschichte werden könnt. Während ihr im Level aufsteigt und eure Fähigkeiten meistert, lässt sich der eigene Charakter weiter individualisieren, indem dessen Attribute gezielt angepasst und so ein eigener Spielstil entwickelt wird, um zur Heldenfigur von Aincrad zu werden.

"Echoes of Aincrad "ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series XIS und PC via Steam verfügbar.