Echoes of Aincrad: Sword Art Online - Neues Video

Bandai Namco veröffentlichte heute den Story-Trailer zu "Echoes of Aincrad". In dem neuen Spiel aus der "Sword Art Online"-Franchise könnt ihr zum Helden eures eigenen Abenteuers werden.

Der neue Story-Trailer macht euch mit den Grundprinzipien von "Echoes of Aincrad" vertraut: Tausende Spieler tauchen in das weltweit erste Full-Dive-VRMMORPG ein und finden dort heraus, dass sie darin gefangen sind. Der Trailer führt durch den Moment, in dem diese Wahrheit enthüllt wird, die daraus folgende Panik und die harte Regel, die ihre Realität fortan bestimmt. Er zeigt die ersten Tage des Überlebens in Aincrad, wie Spielende sich zu Gruppen zusammenfinden, auf die Beta-Tester wegen ihrer Erfahrungen vertrauen und Informationen zusammentragen, um den Gefahren auf jeder Ebene ins Auge zu blicken.

"Echoes of Aincrad" erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series XIS und PC.