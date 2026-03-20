Echoes of Aincrad: Sword Art Online: Japanischer Gameplay-Trailer

Bandai Namco hat einen japanischen Gameplay-Trailer zu "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich fast zwei Minuten lang gezeigt, was von "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" zu erwarten ist. Der Schwerpunkt des Materials liegt dabei auf Kampfsequenzen und Cutscenes. Wir bekommen dadurch aber auch gut vermittelt, was die Spielwelt bietet.

"Echoes of Aincrad: Sword Art Online" war Anfang des Monats mit einem ersten Trailer angekündigt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Echoes of Aincrad: Sword Art Online" erscheint am 10. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.