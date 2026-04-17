Echoes of Aincrad: Sword Art Online: Frischer Gameplay-Trailer

Publisher Bandai Namco und Entwickler Game Studio haben einen neuen Gameplay-Trailer zu "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über eineinhalb Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" zu erwarten sein wird. Der inhaltliche Fokus des Materials liegt dabei auf der Spielwelt und dem Kampfsystem. Einen Blick auf die In-Game-Menüs gewährt man uns aber auch.

Anfang des Monats war ein Story-Trailer zu "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Echoes of Aincrad: Sword Art Online" erscheint am 10. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.