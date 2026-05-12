Echoes of Aincrad: Sword Art Online: Japanischer Trailer

Bandai Namco präsentiert einen japanischen Trailer zu "Echoes of Aincrad: Sword Art Online". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier widmet man sich fast zweieinhalb Minuten lang hauptsächlich der Story von "Echoes of Aincrad: Sword Art Online". Dies geschieht mit Anime-Sequenzen, was leider auch bedeutet, dass wir kein neues Gameplay zu sehen bekommen. Inhaltlich geht es dabei um die Wiedervereinigung von Emirun und Rex in der virtuellen Welt.

Bereits im April hatte Bandai Namco einen Gameplay-Trailer zu "Echoes of Aincrad: Sword Art Online" gezeigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Echoes of Aincrad: Sword Art Online" erscheint am 10. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC.